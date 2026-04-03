Дрон ударил возле детсада, есть жертва: последствия ударов по Киевщине

Ангелина Подвысоцкая
3 апреля 2026, 12:08обновлено 3 апреля, 12:54
Российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами и ракетами.
РФ атаковала Киевскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно:

  • Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами
  • В результате атаки повреждены дома
  • Россияне убили по меньшей мере одного человека

Киевская область оказалась под массированной атакой "Шахедов" и ракет. В результате обстрела уже известно по меньшей мере об одном погибшем человеке и одном раненом. Об этом заявил глава Киевской ОВ Николай Калашник .

В области работали силы ПВО.

Наши защитники делают все возможное, чтобы сбить больше враждебных целей и защитить людей. Враг продолжает атаковать наши общины", - говорится в сообщении.

В Сети разлетелось видео с моментами ударов по Киевщине. СМИ отмечают, что один из дронов даровал между детским садом и школой в Вишневом. В домах выбиты окна и повреждены балконы.

РФ атаковала Киевскую область / фото: скриншот

Известно, что в момент атаки и взрыва дети находились на занятиях.

РФ атаковала Киевскую область / фото: скриншот

Также СМИ сообщают, что еще один дрон упал в Чабанах под Киевом. Удар пришелся рядом с ветеринарной клиникой. Сообщается, что в результате "прилета" могли погибнуть животные.

РФ атаковала Киевскую область / фото: скриншот

По данным ГСЧС , под ударами оказались Обуховский, Бучанский и Фастовский район области. Один человек погиб в Бучанском районе. Там загорелся автомобиль.

В Фастовском районе возник пожар в ветеринарной клинике. Эта клиника расположена рядом с частным жилым домом. Также был поврежден автомобиль. В результате атаки пострадал один человек.

В Обуховском районе зафиксировали попадание в многоэтажку. В селе Крюковщина была повреждена кровля жилой 5-этажки.

"На всех местах идет ликвидация последствий российской атаки, работают оперативные службы. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Новая тактика российских ударов — мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что сегодня Россия делает акцент на ударах по Украине именно "Шахедами" с целью истощить противовоздушную оборону.

По его словам, противник стремится наносить максимальный ущерб, применяя недорогие средства поражения.

"Россия и в дальнейшем будет наращивать производство ударных дронов, поэтому Украина должна готовиться к новым вызовам", — подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.

Как сообщал Главред , вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.

Кроме того, 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины , применив ракеты и дроны. Во многих регионах была объявлена ​​воздушная тревога.

О персоне: Николай Калашник

Николай Калашник – украинский государственный деятель. Глава Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия .

Ранее занимал должность первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации.

