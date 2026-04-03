Дрон ударил возле детсада, есть жертва: последствия ударов по Киевщине

Что известно:
- Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами
- В результате атаки повреждены дома
- Россияне убили по меньшей мере одного человека
Киевская область оказалась под массированной атакой "Шахедов" и ракет. В результате обстрела уже известно по меньшей мере об одном погибшем человеке и одном раненом. Об этом заявил глава Киевской ОВ Николай Калашник .
В области работали силы ПВО.
Наши защитники делают все возможное, чтобы сбить больше враждебных целей и защитить людей. Враг продолжает атаковать наши общины", - говорится в сообщении.
В Сети разлетелось видео с моментами ударов по Киевщине. СМИ отмечают, что один из дронов даровал между детским садом и школой в Вишневом. В домах выбиты окна и повреждены балконы.
Посмотреть полное видео можно в нашем Телеграмм-канале по ссылке .
Известно, что в момент атаки и взрыва дети находились на занятиях.
Также СМИ сообщают, что еще один дрон упал в Чабанах под Киевом. Удар пришелся рядом с ветеринарной клиникой. Сообщается, что в результате "прилета" могли погибнуть животные.
По данным ГСЧС , под ударами оказались Обуховский, Бучанский и Фастовский район области. Один человек погиб в Бучанском районе. Там загорелся автомобиль.
В Фастовском районе возник пожар в ветеринарной клинике. Эта клиника расположена рядом с частным жилым домом. Также был поврежден автомобиль. В результате атаки пострадал один человек.
В Обуховском районе зафиксировали попадание в многоэтажку. В селе Крюковщина была повреждена кровля жилой 5-этажки.
"На всех местах идет ликвидация последствий российской атаки, работают оперативные службы. Информация обновляется", - говорится в сообщении.
Новая тактика российских ударов — мнение эксперта
Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что сегодня Россия делает акцент на ударах по Украине именно "Шахедами" с целью истощить противовоздушную оборону.
По его словам, противник стремится наносить максимальный ущерб, применяя недорогие средства поражения.
"Россия и в дальнейшем будет наращивать производство ударных дронов, поэтому Украина должна готовиться к новым вызовам", — подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.
Как сообщал Главред , вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.
Кроме того, 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины , применив ракеты и дроны. Во многих регионах была объявлена воздушная тревога.
О персоне: Николай Калашник
Николай Калашник – украинский государственный деятель. Глава Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия .
Ранее занимал должность первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред