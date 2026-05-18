Головки вырастут размером с кулак: чем подкормить чеснок, чтобы он не желтел

Эксперт по садоводству Оля Баба взорвала TikTok простым, но невероятно эффективным рецептом натуральной подкормки.

Чем подкармливать чеснок

Вы узнаете:

Как понять, что чесноку не хватает питательных веществ или влаги

Как приготовить натуральное удобрение

Когда и чем лучше всего подкармливать чеснок

Чеснок считается одной из самых неприхотливых культур на огороде, однако даже он нуждается в правильном уходе. Если листья начинают желтеть, головки растут мелкими или растение выглядит слабым — это сигнал, что чесноку не хватает питательных веществ или влаги.

Главред узнал, почему желтеет чеснок и как вырастить большой урожай.

Как вырастить крупный чеснок

Основа крупных и крепких головок закладывается еще во время посадки, однако правильный уход весной и летом играет решающую роль. Главное правило — обеспечить растению рыхлую почву и своевременный полив в период активного роста.

Чеснок не любит сорняков, которые забирают у него питательные вещества, поэтому регулярная прополка обязательна. Также для формирования крупной головки необходимо вовремя удалять стрелки (у стрелкующихся сортов), когда они начинают закручиваться в спираль. Если их оставить, растение потратит все силы на созревание семян, а сам чеснок вырастет мелким.

Пожелтела листва чеснока или лука: что делать

Почему желтеет чеснок и что делать

Пожелтение кончиков листьев весной или в начале лета — распространенная проблема. Если это происходит в июне, причиной обычно является недостаток питательных веществ или неправильный полив.

Если растению холодно или не хватает азота, грядки стоит полить раствором мочевины или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды). Если листья желтеют из-за подгнивания корней вследствие избыточной влаги, полив следует прекратить, а почву глубоко разрыхлить.

Также причиной могут быть вредители (например, луковая муха). В таком случае поможет обработка золой или специальными биопрепаратами.

Эксперт по садоводству Баба Оля в TikTok поделилась простым способом подкормки чеснока, который помогает вырастить крупные и здоровые головки. Для приготовления натурального удобрения она использует куриный помет, воду и древесную золу.

По словам садовода, сначала нужно взять 10-литровое ведро и примерно на треть заполнить его куриным пометом. После этого долить воду почти до верха и хорошо перемешать, чтобы смесь полностью растворилась.

Далее раствор оставляют настаиваться не менее чем на неделю. За это время удобрение начинает "бродить", становится более концентрированным и питательным для растений.

Перед поливом чеснока готовый настой еще раз разбавляют. Для этого в ведро наливают примерно треть готового концентрата и снова добавляют чистую воду. Также Баба Оля советует добавить древесную золу, которая содержит калий и другие полезные микроэлементы.

Золу можно не только добавлять в воду, но и отдельно посыпать ею грядки перед поливом. Такая подкормка помогает укрепить растения, улучшает рост и способствует формированию крупных головок чеснока.

Смотрите видео о том, чем подкармливать чеснок, чтобы он не желтел

Чем подкормить чеснок для роста

На начальном этапе (весной и в начале лета) чесноку нужен азот для наращивания мощной зеленой листвы. Чем больше и крепче будет куст, тем больше впоследствии вырастет головка.

Для первых подкормок идеально подходят органические растворы (настой коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20), а также минеральные удобрения, такие как нитроаммофоска. Питательный раствор вносят исключительно на влажную почву, лучше всего после дождя или планового полива, чтобы не сжечь нежные корни растения.

Что любит чеснок

Какая подкормка чеснока нужна летом

В середине лета (июнь-июль) потребность в азоте полностью исчезает, поскольку растение переходит в фазу формирования самой луковицы. Избыток азота в это время приведет лишь к росту ботвы и деформации головки.

Летом чесноку нужны фосфор и калий. Лучшим и самым доступным натуральным удобрением является древесная зола. Ее можно рассыпать в междурядьях перед рыхлением (1 стакан на квадратный метр) или приготовить настой (100 г золы настоять в 10 л воды в течение суток и полить грядки). Также можно использовать суперфосфат и сульфат калия по инструкции.

Когда убирать чеснок с грядки

Сроки сбора зависят от сорта (озимый или яровой) и погодных условий, но обычно озимый чеснок выкапывают во второй половине июля, а яровой — в августе.

Ориентироваться нужно на внешние признаки растения:

Нижние листья полностью пожелтели и высохли, а верхние — начали склоняться к земле. Рубашка (внешняя чешуя) головки становится тонкой, прочной и приобретает характерную для сорта окраску. На нескольких оставленных стрелках треснула защитная оболочка соцветия, обнажив воздушные луковицы.

Затягивать со сбором нельзя, поскольку перезрелый чеснок рассыплется на отдельные зубчики, и такой урожай не сможет храниться зимой. После выкопки урожай обязательно просушивают в тени несколько дней.

О персонаже: Баба Оля на псевдо Чех Баба Оля на псевдо Чех (@baba.olya.na.psevdo.cheh) — популярная украинская страница в TikTok, специализирующаяся на советах по садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Автор контента делится практическими рекомендациями для дачников и огородников: как выращивать овощи, подкармливать растения, бороться с вредителями и получать лучший урожай без сложных технологий. Страница имеет около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

