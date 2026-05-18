Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Головки вырастут размером с кулак: чем подкормить чеснок, чтобы он не желтел

Руслана Заклинская
18 мая 2026, 14:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт по садоводству Оля Баба взорвала TikTok простым, но невероятно эффективным рецептом натуральной подкормки.
Головки вырастут размером с кулак: чем подкормить чеснок, чтобы он не желтел
Чем подкармливать чеснок / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что чесноку не хватает питательных веществ или влаги
  • Как приготовить натуральное удобрение
  • Когда и чем лучше всего подкармливать чеснок

Чеснок считается одной из самых неприхотливых культур на огороде, однако даже он нуждается в правильном уходе. Если листья начинают желтеть, головки растут мелкими или растение выглядит слабым — это сигнал, что чесноку не хватает питательных веществ или влаги.

Главред узнал, почему желтеет чеснок и как вырастить большой урожай.

видео дня

Как вырастить крупный чеснок

Основа крупных и крепких головок закладывается еще во время посадки, однако правильный уход весной и летом играет решающую роль. Главное правило — обеспечить растению рыхлую почву и своевременный полив в период активного роста.

Чеснок не любит сорняков, которые забирают у него питательные вещества, поэтому регулярная прополка обязательна. Также для формирования крупной головки необходимо вовремя удалять стрелки (у стрелкующихся сортов), когда они начинают закручиваться в спираль. Если их оставить, растение потратит все силы на созревание семян, а сам чеснок вырастет мелким.

Пожелтела листва чеснока или лука: что делать
Пожелтела листва чеснока или лука: что делать / Инфографика: Главред

Почему желтеет чеснок и что делать

Пожелтение кончиков листьев весной или в начале лета — распространенная проблема. Если это происходит в июне, причиной обычно является недостаток питательных веществ или неправильный полив.

Если растению холодно или не хватает азота, грядки стоит полить раствором мочевины или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды). Если листья желтеют из-за подгнивания корней вследствие избыточной влаги, полив следует прекратить, а почву глубоко разрыхлить.

Также причиной могут быть вредители (например, луковая муха). В таком случае поможет обработка золой или специальными биопрепаратами.

Эксперт по садоводству Баба Оля в TikTok поделилась простым способом подкормки чеснока, который помогает вырастить крупные и здоровые головки. Для приготовления натурального удобрения она использует куриный помет, воду и древесную золу.

По словам садовода, сначала нужно взять 10-литровое ведро и примерно на треть заполнить его куриным пометом. После этого долить воду почти до верха и хорошо перемешать, чтобы смесь полностью растворилась.

Далее раствор оставляют настаиваться не менее чем на неделю. За это время удобрение начинает "бродить", становится более концентрированным и питательным для растений.

Перед поливом чеснока готовый настой еще раз разбавляют. Для этого в ведро наливают примерно треть готового концентрата и снова добавляют чистую воду. Также Баба Оля советует добавить древесную золу, которая содержит калий и другие полезные микроэлементы.

Золу можно не только добавлять в воду, но и отдельно посыпать ею грядки перед поливом. Такая подкормка помогает укрепить растения, улучшает рост и способствует формированию крупных головок чеснока.

Смотрите видео о том, чем подкармливать чеснок, чтобы он не желтел:

Чем подкормить чеснок для роста

На начальном этапе (весной и в начале лета) чесноку нужен азот для наращивания мощной зеленой листвы. Чем больше и крепче будет куст, тем больше впоследствии вырастет головка.

Для первых подкормок идеально подходят органические растворы (настой коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20), а также минеральные удобрения, такие как нитроаммофоска. Питательный раствор вносят исключительно на влажную почву, лучше всего после дождя или планового полива, чтобы не сжечь нежные корни растения.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит чеснок / Инфографика: Главред

Какая подкормка чеснока нужна летом

В середине лета (июнь-июль) потребность в азоте полностью исчезает, поскольку растение переходит в фазу формирования самой луковицы. Избыток азота в это время приведет лишь к росту ботвы и деформации головки.

Летом чесноку нужны фосфор и калий. Лучшим и самым доступным натуральным удобрением является древесная зола. Ее можно рассыпать в междурядьях перед рыхлением (1 стакан на квадратный метр) или приготовить настой (100 г золы настоять в 10 л воды в течение суток и полить грядки). Также можно использовать суперфосфат и сульфат калия по инструкции.

Когда убирать чеснок с грядки

Сроки сбора зависят от сорта (озимый или яровой) и погодных условий, но обычно озимый чеснок выкапывают во второй половине июля, а яровой — в августе.

Ориентироваться нужно на внешние признаки растения:

  1. Нижние листья полностью пожелтели и высохли, а верхние — начали склоняться к земле.
  2. Рубашка (внешняя чешуя) головки становится тонкой, прочной и приобретает характерную для сорта окраску.
  3. На нескольких оставленных стрелках треснула защитная оболочка соцветия, обнажив воздушные луковицы.

Затягивать со сбором нельзя, поскольку перезрелый чеснок рассыплется на отдельные зубчики, и такой урожай не сможет храниться зимой. После выкопки урожай обязательно просушивают в тени несколько дней.

Вас также может заинтересовать:

О персонаже: Баба Оля на псевдо Чех

Баба Оля на псевдо Чех (@baba.olya.na.psevdo.cheh) — популярная украинская страница в TikTok, специализирующаяся на советах по садоводству, огородничеству и уходу за растениями.

Автор контента делится практическими рекомендациями для дачников и огородников: как выращивать овощи, подкармливать растения, бороться с вредителями и получать лучший урожай без сложных технологий. Страница имеет около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород чеснок сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны поразили ряд "жирных" целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

Силы обороны поразили ряд "жирных" целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

14:05Война
Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомба

Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомба

11:52Украина
"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

10:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

Последние новости

14:56

Галкин растрогал сеть поступком для Пугачевой: "Вместе до конца"

14:39

Женщина потеряла 119 тысяч гривен после телефонного разговора — что произошло

14:29

Головки вырастут размером с кулак: чем подкормить чеснок, чтобы он не желтел

14:29

Несмотря на войну, в Киев вертолетом доставили сердце для спасения юноши из РовенщиниФото

14:17

"Мы вернулись": Потап и Настя сделали громкое заявление и возмутили украинцевВидео

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
14:05

Силы обороны поразили ряд "жирных" целей в тылу врага: в Генштабе разрыли детали

13:49

Последствия могут быть фатальными: какие вещи следует немедленно убрать из автоВидео

13:35

Банда подростков грабит магазины в Житомире: полиция установила личностиВидео

13:25

В Украине обвалились цены на популярные овощи: что подешевело больше всего за неделю

Реклама
13:21

Будут горчить и болеть: что нельзя делать после посадки огурцовВидео

13:03

"Такого наговорил": Полякова публично обвинила Вадика в разладе с Ефросининой

12:51

Все зависит от Троицы: когда День Святого Духа в 2026 году

12:47

В Беларуси заявили о начале ядерных учений с РФ: есть ли угроза для Украины

12:37

Как отмыть душевую кабину: секретный раствор уничтожит застарелые пятна

12:18

Насквозь мокрое белье после стирки: почему проблема кроется вовсе не в машинке

11:59

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

11:57

Какие приборы "тайно" увеличивают счета за свет: их используют почти каждый деньВидео

11:52

Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомбаВидео

10:53

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

10:53

"Будет только хуже": к чему в ЦПД призвали россиян после мощной атаки на Москву

Реклама
10:51

Желтеют листья и гниют корни: худшие места для посадки перца

10:37

На 64-м году жизни: умер народный депутат Украины Степан Кубив

10:33

Знают далеко не все: что такое "вальяжный" и как перевести на украинский

10:26

Песков назвал неожиданный способ начать диалог с Россией

09:59

В панике из-за атаки дронов на Москву: в ISW указали на уязвимое место РФ

09:55

"Приписать себе": Киркорова "обломали" с победой на Евровидении 2026Видео

09:17

Почему РФ начала атаковать Закарпатье и причем тут Орбан: в The Times назвали причину

09:13

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

09:05

"Это что-то новое": РФ атаковала китайское торговое судно в водах Украины - детали

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

09:00

Политолог о возврате "Укргазбанком" миллиарда гривен: когда у должников отнимают возможность не платить, они переходят к информационной войне

08:42

РФ начала терять позиции в Украине - The Economist указал на перелом в войне

08:09

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:31

Нет "хороших русских" и "плохих": Портников - о том, во что превратилась РФмнение

07:25

"Прилеты" в Одессе после атаки РФ: дроны ударили по домам и детсаду, есть раненыеФото

06:57

Ракета попала в жилой квартал среди ночи: РФ атаковала Днепр, есть раненыеФото

05:31

В СССР боролись с "домашним стриптизом": почему ходьбу босиком считали непристойной

05:16

Чем помыться, чтобы смыть с себя негатив: простой лайфхакВидео

04:40

Орхидеи будут цвести круглый год: "ленивый" лайфхак для капризных цветов

04:11

Как палец, на котором носят кольцо, влияет на жизнь — мольфар удивил своим ответомВидео

Реклама
03:38

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

02:00

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

00:14

Чем Украина бахнула по Московской области: детали от Генштаба

17 мая, воскресенье
23:20

Бесплатная альтернатива химии: как приготовить эффективное зеленое удобрениеВидео

22:37

Начали ли в отношении Елены Зеленской расследование: в НАБУ и САП ответили

22:27

Леонид Невзлин: Почему санкции Запада не остановили производство ракет в РФмнение

21:44

Дорогу перешли с пустым ведром – священник рассказал, будет ли несчастьеВидео

20:46

Даже суперурожай не спасет: в Украине сильно подорожает основной продукт

19:54

"Война возвращается в "родную гавань"": Зеленский раскрыл подробности атак на РФ

19:23

Руки не останавливались 12 часов: на Львовщине мужчина установил рекорд Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять