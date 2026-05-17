Обострение на фронте: РФ бросила в наступление одну из самых агрессивных дивизий

Руслан Иваненко
17 мая 2026, 16:36
Российское командование постоянно пополняет штурмовые подразделения новым личным составом.
Российские войска активизируют штурмы в районе Гуляйполя

Кратко:

  • РФ усилила атаки на Гуляйпольском направлении
  • Враг применяет пехотные штурмы и резервы

Российские войска усиливают интенсивность боевых действий в районе Гуляйполя на Запорожском направлении. Для наступления оккупанты уже сформировали необходимую группировку и активно пополняют подразделения новым личным составом. Об этом в эфире 24 Канала заявил командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун".

По его словам, российское командование пока не перебрасывает дополнительные резервы, поскольку имеет достаточное количество подготовленных военных на полигонах. Они вступают в бой по мере потерь подразделений на фронте.

"Противник в течение последних полутора лет вообще не меняет тактику. Враг добился успехов в прошлом году благодаря инфильтрации и действиям пехоты. У россиян меньшее преимущество в объеме техники и нет тех преимуществ, которые были в начале войны в технике и вооружении", — сказал Филатов.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Командир отметил, что оккупанты используют проверенную советскую тактику массированных действий пехоты. Основной удар на Запорожском направлении, по его словам, сейчас наносит пятая армия РФ. Также в боях участвуют 35-я и 36-я армии, что свидетельствует о приоритетности этого направления для российского командования.

Филатов добавил, что группировкой "Днепр" руководит опытный российский офицер, участвовавший в Приднестровской кампании и чеченских войнах.

"Основные наступательные действия осуществляет 127-я мотострелковая дивизия, которая является одной из самых мощных в российской армии в плане ведения наступления. 127-я мотострелковая дивизия наиболее агрессивно проявила себя в обеих чеченских кампаниях", — подчеркнул он.

По словам командира, в начале полномасштабного вторжения это подразделение участвовало в оккупации Мариуполя и имеет значительный опыт ведения штурмовых действий.

Что происходит под Гуляйполем – Волошин

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска на юге Украины пытаются осуществить маневр по обходу Гуляйполя и потенциальному окружению города. Параллельно в районе Степногорска противник применяет диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации линии фронта.

В то же время, по его словам, украинские подразделения смогли перехватить тактическую инициативу. Силы обороны продолжают поражать вражеские огневые позиции и постепенно восстанавливают контроль над ранее утраченными участками.

Волошин подчеркнул, что южное направление остается одним из самых активных на фронте. В частности, на юго-западных подступах к Гуляйполю, вблизи Зализнычного и Чаривного, за сутки зафиксировано около 30 боевых столкновений. По его словам, противник также пытается продвигаться в направлении Запорожья.

Отдельно он отметил, что боевые действия продолжаются и непосредственно в районе Гуляйполя, где российские войска пытаются огневым давлением вытеснить украинские силы с ключевых позиций.

Как сообщал Главред, российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет. На это указывают аналитики Института изучения войны, которые проанализировали свежие заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Напомним, что аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

новости России война в Украине линия фронта Запорожская область Фронт
17:20Синоптик
