Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

Дарья Пшеничник
17 мая 2026, 12:29
Сочетание химического разложения и биологического разрушения создает условия, при которых пень буквально рассыпается.
Вы узнаете:

  • Как удалить пень со двора без корчевания
  • Какие народные методы помогут

Традиционное выкорчевывание пней давно считается самым тяжелым этапом ухода за двором: тяжелая техника оставляет глубокие колеи, разрушает структуру почвы и травмирует корни декоративных растений. Но вместо силового подхода все больше хозяев выбирают естественные процессы, которые позволяют пню исчезнуть почти без вмешательства человека. Об этом пишет сайт Wiesci Rolnicze.

Как работают кухонные средства

Первый этап — ослабление древесины изнутри. В ход идет реакция, знакомая каждому с детства: сочетание пищевой соды и белого уксуса. В пне сверлят глубокие отверстия, засыпают их содой и заливают уксусом.

Пенообразование создает давление, которое разрывает плотные волокна ствола. Древесина становится рыхлой, теряет прочность и быстрее подвергается естественному гниению.

Флебиопсис гигантский — природный "санитар" древесины

Чтобы разрушить подземную часть, применяют биологический метод — мицелий гриба Phlebiopsis gigantea, известного как флебиопсис гигантский. Этот гриб в природе отвечает за очистку леса от мертвой древесины, а в садоводстве его используют как экологический инструмент для ускоренного разложения пней.

Ствол надрезают или шлифуют, хорошо увлажняют и наносят препарат с живыми гифами. Чтобы мицелий не пересыхал, поверхность покрывают мульчей или листьями. Гриб начинает "поедать" древесину, продвигаясь вглубь волокон.

Что происходит дальше

Сочетание химического ослабления и биологического разрушения создает условия, в которых пень буквально рассыпается. Процесс длится от нескольких месяцев до года — в зависимости от породы и размера дерева.

В конце концов ствол превращается в хрупкую массу, которую легко разбить лопатой. А остатки становятся природным гумусом, обогащающим почву и готовящим ее к новым посадкам.

Об источнике: Wiesci Rolnicze

Wiesci Rolnicze (wiescirolnicze.pl) — это популярный польский специализированный информационный интернет-портал и печатный журнал, посвященный сельскому хозяйству и аграрному бизнесу. Название переводится как "Сельскохозяйственные новости"

огород лайфхак сад
