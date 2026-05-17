Лучше, чем в магазине: как приготовить домашнее мороженое быстро и легко

Если следовать рецепту, то вы сможете приготовить настоящее эскимо.

Как приготовить мороженое дома

Что узнаете:

Как приготовить мороженое дома

Сколько замораживать домашнее мороженое

Если вы или ваши родные любят мороженое, то этот рецепт точно для вас. Сейчас в Сети набирает популярность мороженое в пакетиках. Главред нашел очень простой рецепт такого мороженого. Получается настоящее эскимо.

Как приготовить мороженое в пакетике

Для того, чтобы приготовить такое мороженое, вам понадобится:

зип-пакеты размером 28*5,5 см;

сливки 33% - 500 мл;

сгущенное молоко - 150-200 г;

шоколад молочный - 200 г (3 плитки);

добавки по желанию (клубника, фисташковая паст, орехи, шоколад).

Чтобы приготовить мороженое, вам нужно сбить холодные сливки до мягких пиков. После этого нужно добавить сгущенку и все перемешать.

В каждый пакетик необходимо положить по 5 кусочком шоколада. Зип-пакеты нужно закрыть и опустить в горячую воду. Когда шоколад растаял, пакеты можно доставать. Шоколад нужно распределить по всему пакеты.

Для того, чтобы поместить сливки со сгущенкой в пакетик для мороженого, можно использовать кондитерский мешок. После этого нужно положить пакеты в морозилку на 3 часа.

Готово! Ваше домашнее мороженое можно кушать и наслаждаться его вкусом.

