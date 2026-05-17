Что нужно сделать в праздник 18 мая: строгие приметы

18 мая церковь почитает память святых мучеников Фодота, Петра, Дионисия, Андрея и других. Как сообщает Главред, они жили в период гонений на христиан и отказались поклоняться языческим богам. Они открыто признали себя христианами.
Фодот помогал христианам, которые были в тюрьмах. Он поддерживал семьи мучеников и хоронил тела казненных верующих. Однажды его поймали, жестоко пытали и казнили за веру.
Вместе с ним были казнены Петр, Дионисий и Андрей. Они также проповедовали христианство среди народа. Они были примером смирения и духовной силы.
Что можно делать 18 мая
- В этот день нужно приготовить блюдо из овса. Предки верили, что это укрепит здоровье и принесет в дом благополучие.
- В этот день нужно взяться за руки с супругом и трижды обойти дуб. Считается, что тогда союз будет крепким и долговечным.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья.
Что нельзя делать 18 мая
1. Нельзя 18 мая браться за новые дела. Считается, что это может принести неудачу.
2. Нельзя 18 мая принимать в подарок подержанную одежду. С ними можно перенять чужие заботы и проблемы.
Приметы 18 мая
- Если в этот день громко кричат чайки, то будет ясная и тепля погода.
- Если в этот день солнце в дымке, то начнется скоро дождь.
- Если в этот день бледный закат, то погода будет дождливой.
- Если в этот день сильный ветер, то скоро погода испортится.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
