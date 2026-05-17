На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

Столбы дыма видны во многих районах российской столицы.

https://glavred.info/world/na-rf-letelo-bolee-500-dronov-ukraina-ustroila-samuyu-masshtabnuyu-ataku-na-moskvu-10765451.html Ссылка скопирована

ПВО Москвы по-прежнему отражает атаку / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/akovalenko1989

Кратко:

Сотни беспилотников атаковали РФ ночью

В результате атаки на Москву и область повреждены важные объекты

Под ударом оказался один из крупнейших аэропортов РФ

В ночь на 17 мая в стране-агрессоре России прогремело множество взрывов. В частности, под атакой дронов оказались Москва и Подмосковье. Об этом сообщил лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко.

По его словам, россиянам не только не удается эффективно сбивать цели, но и они наносят вред жителям Москвы своей работой РЭБ.

видео дня

Массированную атаку прокомментировали власти РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин всю ночь сообщал о якобы отличной работе ПВО, которая сбивала дроны десятками. По его данным, только в результате падения обломков дронов имеются незначительные повреждения и пострадало 12 человек.

Также он заявил о попадании в многоквартирный дом. Однако, вероятно, к этому причастны не украинские дроны, а пресловутая ПВО россиян.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Полное видео атаки дронов на Москву и область смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

В то же время в СМИ появилась информация, которая отличается от официальных заявлений московских властей. Уже известно об ударе беспилотников по нефтеперекачивающей станции "Солнечнегорская" в Дурикино, подсанкционному предприятию по производству микроэлектроники "Ангстрем" в Зеленограде, МКБ "Радуга", разрабатывающей крылатые ракеты и другое ракетное вооружение в Подмосковье, и территории одного из крупнейших аэропортов РФ — Шереметьево.

"Сегодня была самая масштабная атака на Москву с начала полномасштабного вторжения. Под ударом оказалось добрый десяток объектов, но все невозможно увидеть сразу. Там, где горят нефтепродукты, понятно, что объект поражен, но, вероятно, были и объекты, которые не горят, как нефтебазы", — написал мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Минобороны РФ отчиталось о сбивании сотен дронов

Российские СМИ со ссылкой на сообщение Минобороны РФ заявляют, что этой ночью силы ПВО якобы сбили 556 украинских дронов. Под ударом оказались 12 областей, Московский регион, Краснодарский край, а также временно оккупированный Крым и акватории Черного и Азовского морей.

Как украинские атаки влияют на ситуацию в РФ

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, интенсификация украинской кампании ударов по объектам в глубоком тылу РФ продолжает подрывать экономический потенциал Кремля.

Ключевые нефтяные порты, в частности, Усть-Луга и Приморск, сейчас работают не на полную мощность. Это мешает России извлечь максимальную выгоду не только от высоких цен на нефть, но и от недавнего ослабления санкций США.

Таким образом, пока мировой рынок нефти растет, Россия вынуждена тратить излишки на тушение пожаров в собственном энергосекторе, вызванные войной и ударами ВСУ по критической инфраструктуре.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что дроны атакуют Москву второй день подряд — с утра 16 мая. Жители сообщают о многочисленных взрывах в разных районах города и пригородах.

Ранее сообщалось, что за неделю ударов вглубь РФ были уничтожены редкий самолет-амфибия Бе-200 и военный вертолет Ка-27, а также ликвидированы зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и зенитный ракетный комплекс "Тор".

Накануне стало известно, что в Ставропольском крае России было шумно. Беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот". На объекте вспыхнул масштабный пожар.

Больше новостей:

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года отправлен на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред