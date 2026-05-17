Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

Анна Косик
17 мая 2026, 08:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Столбы дыма видны во многих районах российской столицы.
атака на москву
ПВО Москвы по-прежнему отражает атаку / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/akovalenko1989

Кратко:

  • Сотни беспилотников атаковали РФ ночью
  • В результате атаки на Москву и область повреждены важные объекты
  • Под ударом оказался один из крупнейших аэропортов РФ

В ночь на 17 мая в стране-агрессоре России прогремело множество взрывов. В частности, под атакой дронов оказались Москва и Подмосковье. Об этом сообщил лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко.

По его словам, россиянам не только не удается эффективно сбивать цели, но и они наносят вред жителям Москвы своей работой РЭБ.

видео дня

Массированную атаку прокомментировали власти РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин всю ночь сообщал о якобы отличной работе ПВО, которая сбивала дроны десятками. По его данным, только в результате падения обломков дронов имеются незначительные повреждения и пострадало 12 человек.

Также он заявил о попадании в многоквартирный дом. Однако, вероятно, к этому причастны не украинские дроны, а пресловутая ПВО россиян.

атака на москву
Скриншот из телеграм-канала Главред

Полное видео атаки дронов на Москву и область смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

В то же время в СМИ появилась информация, которая отличается от официальных заявлений московских властей. Уже известно об ударе беспилотников по нефтеперекачивающей станции "Солнечнегорская" в Дурикино, подсанкционному предприятию по производству микроэлектроники "Ангстрем" в Зеленограде, МКБ "Радуга", разрабатывающей крылатые ракеты и другое ракетное вооружение в Подмосковье, и территории одного из крупнейших аэропортов РФ — Шереметьево.

"Сегодня была самая масштабная атака на Москву с начала полномасштабного вторжения. Под ударом оказалось добрый десяток объектов, но все невозможно увидеть сразу. Там, где горят нефтепродукты, понятно, что объект поражен, но, вероятно, были и объекты, которые не горят, как нефтебазы", — написал мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Минобороны РФ отчиталось о сбивании сотен дронов

Российские СМИ со ссылкой на сообщение Минобороны РФ заявляют, что этой ночью силы ПВО якобы сбили 556 украинских дронов. Под ударом оказались 12 областей, Московский регион, Краснодарский край, а также временно оккупированный Крым и акватории Черного и Азовского морей.

Как украинские атаки влияют на ситуацию в РФ

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, интенсификация украинской кампании ударов по объектам в глубоком тылу РФ продолжает подрывать экономический потенциал Кремля.

Ключевые нефтяные порты, в частности, Усть-Луга и Приморск, сейчас работают не на полную мощность. Это мешает России извлечь максимальную выгоду не только от высоких цен на нефть, но и от недавнего ослабления санкций США.

Таким образом, пока мировой рынок нефти растет, Россия вынуждена тратить излишки на тушение пожаров в собственном энергосекторе, вызванные войной и ударами ВСУ по критической инфраструктуре.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что дроны атакуют Москву второй день подряд — с утра 16 мая. Жители сообщают о многочисленных взрывах в разных районах города и пригородах.

Ранее сообщалось, что за неделю ударов вглубь РФ были уничтожены редкий самолет-амфибия Бе-200 и военный вертолет Ка-27, а также ликвидированы зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и зенитный ракетный комплекс "Тор".

Накануне стало известно, что в Ставропольском крае России было шумно. Беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот". На объекте вспыхнул масштабный пожар.

Больше новостей:

О личности: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года отправлен на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Москва Подмосковье новости Москвы война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:41Война
РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

08:44Мир
На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

08:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хита

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хита

Последние новости

09:54

Противовоздушная оборона Подмосковья ослаблена: в РФ произошла диверсия

09:41

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:36

Как узнать пол ребенка на ранних сроках беременности - приметы и советы врача

08:54

Итальянец спел свою песню "Per sempre si" под бандуру украинцевВидео

08:44

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
08:35

На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

08:10

"Москва готовится к эскалации": Маляр о сигналах из Россиимнение

07:44

РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшиеФото

07:40

Песню победительнице Евровидения написал друг путиниста Киркорова

Реклама
07:17

О чем песня победителя Евровидения 2026: BangarangaВидео

05:41

Урожая не будет совсем: в каких местах категорически нельзя сажать перец

05:10

Четыре знака зодиака ждет особенный день: кто станет главным счастливчиком

04:35

Почему правильно говорить "за границу" на украинском: историк раскрыл секрет словаВидео

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

03:30

Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

03:00

Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за УкраинуВидео

02:32

Впервые в истории: Евровидение 2026 получило сенсационного победителяВидео

02:30

Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026Видео

01:17

Пел весь зал: Сердючка захватила сцену Евровидения 2026 вместе с легендами конкурсаВидео

01:12

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

Реклама
00:28

Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026Видео

16 мая, суббота
23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланиемВидео

22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

21:56

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

18:33

Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

Реклама
18:32

"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

18:23

Может переписать историю: мальчик нашел древний артефакт в пустыне

18:21

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

18:19

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать помидоры во время дождя

18:09

В России заявили о полной оккупации Волчанска — какова ситуация на самом деле

17:44

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"Видео

17:41

Завершение войны в Украине: в Китае сделали заявление после переговоров с США

17:05

Мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогателВидео

17:02

Готовы отдать последнее: в какие четыре месяца рождаются самые щедрые люди

16:59

Сразу три попадания: ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска, что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять