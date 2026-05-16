Сразу три попадания: ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска, что известно

Юрий Берендий
16 мая 2026, 16:59
Удар по российскому сухогрузу в порту Бердянска продемонстрировал уязвимость оккупантов перед атаками украинских дронов, отметил Андрющенко.
ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска — что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как Силы беспилотных систем уничтожили судно с боекомплектом РФ
  • Почему российская ПВО не смогла защитить порт в Бердянске
  • Какие санкции необходимы для остановки морской логистики врага

Силы беспилотных систем нанесли неожиданный удар по российскому сухогрузу с боекомплектом в порту временно оккупированного Бердянска. О деталях атаки рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала.

По его словам, в сухогруз зафиксировали как минимум три попадания.

"В Бердянске все в шоке, потому что россияне сначала пытались сбить то, что нужно поражать ракетами, из пулемета. В итоге над портом и над пришвартованными там судами появились прекрасные черные облака. Это довольно ярко демонстрирует то, что там произошло", – сказал он.

14 мая в порту Бердянска было поражено пришвартованное судно с военным грузом. Андрющенко отметил, что речь идет о чисто военной логистической операции России. По предварительным данным, корабль мог прибыть из Ейска, откуда регулярно отправляются суда с подобными грузами, поскольку там расположен полигон для подготовки подразделений ПВО.

"Оккупанты привыкли, что такого не было. Это очень важно, потому что это почти первое за 2026 год 100% поражение военного судна, которое было пришвартовано. Поезда поражались, а суда – еще нет", – подчеркнул он.

Он также сообщил, что сейчас в Бердянске царит информационная тишина: оккупационные паблики распространяют ложные версии событий, а сообщения в местных чатах активно удаляются.

По словам Андрющенко, реальная ситуация значительно серьезнее, однако детали не разглашаются, чтобы не подвергать опасности источники информации.

Он также отметил, что во время атаки дронов оккупанты фактически не оказывали эффективного противодействия "с земли". По его словам, украинские беспилотники действовали спокойно и беспрепятственно выполняли наведение на цели, а сам ход операции оказался даже проще, чем прогнозировалось.

"Россияне не ожидали такого удара. Как только закончилась вражеская атака на Украину ночью 14 мая, сразу появилось сообщение от россиян, что, возможно, завтра будет обмен. Они снова разыгрывают эту карту, чтобы прикрыться обменами и чтобы мы не наносили ответных ударов. Поэтому, возможно, из-за этого оккупанты не ожидали и немного расслабились на линии фронта", – пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Андрющенко заявил, что удар по сухогрузу в Бердянске стал новым этапом в серии успешных атак на российские суда. По его словам, ранее подобный переломный момент уже произошел в кампании против вражеской железнодорожной логистики, в результате которой были поражены десятки тепловозов и поездов.

В то же время, по его мнению, ситуация с кораблями сложнее, особенно когда речь идет о гражданских баржах. Он обратил внимание, что российские суда по-прежнему беспрепятственно совершают рейсы между российскими портами и портами оккупированных Мариуполя и Бердянска. Андрющенко считает, что остановить это можно только путем введения прямых санкций со стороны Украины.

Каковы цели российского наступления — мнение эксперта

Как писал Главред, в рамках весенне-летней наступательной кампании российские оккупанты определили для себя два главных направления, на которых планируют сосредоточить основные усилия. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, одной из ключевых задач для РФ остается попытка наступления и захвата территорий вокруг Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Эксперт отметил, что именно ради контроля над этими районами Россия и начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Также Селезнев обратил внимание на усиление активности российских войск на юге Запорожской области. По его словам, там наблюдается переброска дополнительных сил для усиления давления на украинскую оборону.

"Поэтому эти направления будут актуальными. А на других участках фронта враг будет пытаться раздувать ситуацию для того, чтобы заставить украинский Генеральный штаб принимать в определенной степени нерациональные решения, если мы говорим о концентрации наших сил и средств", — указал он.

Война России против Украины — что известно об ударах по военным целям РФ в тылу от фронта

Напомним, что после удара по НПЗ в Туапсе и РЛС "Ай-Петри" в Крыму Генштаб подтвердил серию атак по командным пунктам, складам и логистическим объектам оккупантов в тылу. Часть целей была поражена повторно. В ВСУ подчеркивали, что системные удары по военной инфраструктуре РФ будут продолжаться и в дальнейшем.

Как ранее сообщал Главред, повторный удар СБУ по НПЗ в Перми вызвал масштабный пожар и эвакуацию из-за угрозы выбросов химических веществ. Беспилотники преодолели более 1500 километров и поразили ключевую установку первичной переработки нефти. В СБУ после операции заявили, что у России больше нет "безопасного тыла".

Отметим — взрывы по всей России и удар по заводу для "шахидов" ранее показали расширение географии украинских атак далеко вглубь территории РФ. Под удар тогда попали предприятия, производящие компоненты для дронов и снабжающие российскую армию топливом. Впервые ракетную угрозу объявили даже в 2000 километрах от границы с Украиной.

О личности: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Реклама

