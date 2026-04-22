Враг отвлекает внимание: эксперт назвал два ключевых направления российского наступления

Захватчики сосредотачивают войска на южном фронте для возобновления интенсивных штурмовых операций.

У оккупантов есть две ключевые цели на весну и лето

Кратко:

РФ готовит наступление на агломерацию Славянска и Краматорска

Враг усиливает давление и перебрасывает резервы на Запорожье

На других участках продолжаются отвлекающие атаки россиян

Для российских оккупантов в рамках весенне-летней наступательной кампании остаются два приоритетных направления фронта в Украине, где они сосредоточат основные усилия.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, российские войска сейчас действуют по прошлогоднему сценарию — атакуют на второстепенных направлениях, пытаясь распылить резервы украинской армии.

Впрочем, ключевые задачи врага остаются неизменными.

"Одно из них — это попытка атаковать и захватить территории вокруг Славянской, Краматорской, Дружковской, Константиновской городской агломерации. Потому что враг ради этого и начинал так называемую "специальную военную операцию" в феврале 22-го года", — отметил Селезнев.

Активизация на Запорожском направлении

Кроме того, эксперт обратил внимание на активизацию противника на юге Запорожской области. Там, по его словам, фиксируется переброска дополнительных сил для усиления давления на украинских военных.

"Поэтому эти направления будут актуальными. А на других участках фронта враг будет пытаться раздувать ситуацию для того, чтобы заставить украинский Генеральный штаб принимать в определенной степени нерациональные решения, если мы говорим о концентрации наших сил и средств".

Запорожье / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, военное командование РФ продолжает распространять преувеличенные заявления об "успехах" на фронте, пытаясь замаскировать провал весенне-летнего наступления 2026 года.

Кроме того, войска РФ усилили штурмовые действия вдоль всей линии фронта в Харьковской области, в частности на Купянском направлении. Противник пытается оказать давление на украинские позиции и сократить плацдарм ВСУ к востоку от реки Оскол, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Напомним, что российские силы наращивают интенсивность атак в Сумской области, где в приграничных районах формируется зона вражеского проникновения, отметил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

О личности: Владислав Селезнев Владислав Селезнев — украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиацентра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год — начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.

