Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

По словам омбудсмена, привлечение к службе людей, имеющих законное право на отсрочку, не способствует эффективному комплектованию армии.

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Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку / коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, facebook.com/o.reshetylova

Кратко:

Привлечение к службе людей, имеющих право на отсрочку, не способствует эффективному комплектованию армии

Решетилова обратила внимание на финансовые потери государства, связанные с ошибками мобилизации

Около 7% граждан, призванных в ряды Вооруженных сил Украины в рамках мобилизации, имеют законные основания для отсрочки от службы, однако по разным причинам эти обстоятельства не были учтены во время призывных мероприятий. Об этом сообщила военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова в интервью "Суспільному".

По ее словам, такие данные были получены в результате анализа обращений и материалов, поступивших в Офис военного омбудсмена.

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Решетилова отметила, что среди наиболее распространенных причин подобных случаев - ошибки при прохождении военно-врачебной комиссии, отсутствие должной проверки предоставленных документов, а также неучтенные семейные обстоятельства.

Речь идет, в частности, о гражданах, которые воспитывают троих и более детей, оформили опеку над родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, либо являются близкими родственниками погибших, пропавших без вести или находящихся в плену военнослужащих.

По словам омбудсмена, привлечение к службе людей, имеющих законное право на отсрочку, не способствует эффективному комплектованию армии. Она подчеркнула, что такие военнослужащие в дальнейшем зачастую увольняются со службы на законных основаниях, а иногда становятся источником дополнительных проблем для подразделений.

"Рано или поздно такие люди все равно получают увольнение либо по другим причинам прекращают службу. В результате это не помогает решать задачу по пополнению армии", - пояснила Решетилова.

Она также обратила внимание на значительные финансовые потери государства, связанные с подобными ошибками. По ее словам, каждый мобилизованный военнослужащий обеспечивается денежным довольствием, формой, питанием, средствами защиты, медицинским обслуживанием и проходит обучение за государственный счет.

Кроме того, на подготовку таких военнослужащих тратятся ресурсы учебных центров, инструкторов и других структур системы обороны.

В Офисе военного омбудсмена провели соответствующие расчеты и пришли к выводу, что речь идет о существенных бюджетных расходах. Однако конкретные суммы Решетилова называть не стала, отметив, что они были представлены в отчете по итогам первых ста дней работы ведомства.

По ее словам, государству важно обратить внимание на проблему качества мобилизационных мероприятий, поскольку подобные ошибки не только приводят к неэффективному использованию ресурсов, но и создают дополнительное напряжение в обществе.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

В Украине изменят правила бронирования

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что в Украине с середины июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству.

По его словам, таких работников будут учитывать в квоте бронирования только один раз и только на одном предприятии.

"Если военнообязанный имеет отсрочку и работает сразу в нескольких компаниях, ему нужно будет определить только одно место работы, где его будут учитывать для бронирования", — подчеркнул он.

Мобилизация в Украине — последние новости

Нардеп Сергей Нагорняк говорил, что в украинской армии существует острый дефицит личного состава, поэтому возможные нововведения в подходе к бронированию военнообязанных направлены на решение этой проблемы. В частности, могут мобилизовать работников с бронированием, чтобы улучшить комплектование армии.

Как ранее сообщал Главред, Минобороны совершенствует систему военно-медицинских комиссий и интегрирует цифровые решения, например, приложение "Резерв+", что позволит обновлять данные без посещения ТЦК. Такие изменения должны обеспечить более точный медицинский контроль и повысить качество мобилизационного ресурса.

Президент Владимир Зеленский анонсировал реформы системы денежного обеспечения и контрактов в ВСУ, в частности повышение зарплат военным до 30 тысяч гривен и более для фронтовиков, а также введение специальных контрактов для пехоты с выплатами до 400 тысяч гривен, что должно стать ключевым элементом масштабной реформы армии. Уже в июне ожидаются первые результаты этих изменений для солдат и командиров обороны.

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О персоне: Ольга Решетилова Ольга Олеговна Решетилова — украинская правозащитница и журналистка. В декабре 2024 года Владимир Зеленский назначил её своим уполномоченным по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей, а в октябре 2025 года — военным омбудсменом. С 27 января в Украине начал работу Офис военного омбудсмена. Активно занимается вопросами условий службы, соблюдения прав военных, мобилизации и взаимодействия государства с обществом.

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