Мобилизация по-новому: в Украине меняют правила призыва и бронирования, кого коснется

Кабмин вводит новые правила бронирования для предприятий, уточняет механизм учета лиц, работающих по совместительству, и меняет критери критичности бизнеса.

В Украине начинается новый этап реформы системы бронирования и мобилизации. Кабмин уже изменил правила для критически важных предприятий, а сам механизм бронирования должен стать более жестким, цифровым и менее уязвимым для манипуляций.

Главред собрал самое важное, что стоит знать об изменениях правил бронирования и мобилизации в Украине.

Как изменились правила бронирования

В Украине с середины июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству. Отныне таких работников будут учитывать в квоте бронирования только один раз и только на одном предприятии. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По словам министра, одним из ключевых изменений станет новый порядок учета работников в квоте бронирования. Если военнообязанный имеет отсрочку и работает сразу в нескольких компаниях, ему нужно будет определить только одно место работы, где его будут учитывать для бронирования.

"Военнообязанные, работающие по совместительству, сейчас учитываются в квоте бронирования несколько раз, так как могут работать на полставки, на четверть ставки на нескольких предприятиях", — сказал он.

Новые правила для совместителей вступят в силу через десять дней после вступления постановления в силу, ориентировочно в середине июня. При этом работать по совместительству, как и раньше, разрешается — ограничение касается только механизма бронирования.

Соболев также добавил, что еще одно изменение касается органов власти. Центральные и региональные структуры в течение месяца должны пересмотреть и повторно утвердить критерии критичности предприятий по согласованию с Минобороны и Минэкономики. Целью этого является учет реальных потребностей предприятий, имеющих критическое значение в условиях военного положения.

Впоследствии в Минэкономики официально сообщили, что Кабинет Министров Украины уже принял изменения в правила бронирования работников. Нововведения касаются предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования экономики и государства в условиях военного положения.

В министерстве пояснили, что изменения направлены на то, чтобы механизм бронирования работал более адресно и применялся именно к тем предприятиям и работникам, которые обеспечивают критические потребности экономики, обороны, безопасности и жизнедеятельности населения.

"Бронирование остается важным инструментом поддержки критически важного бизнеса. В то же время система должна быть понятной, честной и защищенной от манипуляций. Принятые изменения позволяют сохранить баланс между потребностями обороны и стабильной работой предприятий, без которых невозможно функционирование экономики в условиях войны", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что решение готовили с учетом консультаций с бизнесом и встреч с представителями предприятий, для которых бронирование является важным условием стабильной работы. По итогам этих обсуждений правительство уточнило отдельные правила, чтобы система оставалась эффективной для критически важных работодателей, а также стала более прозрачной, точной и защищенной от формального использования.

"Одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн", — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

В Министерстве экономики также сообщили, что для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, сохраняется более гибкий подход к бронированию работников. Для таких компаний действующее требование относительно уровня зарплаты остается на уровне 2,5 минимальной заработной платы, то есть 21 618 гривен. Речь идет о территориях, определенных соответствующим приказом Минразвития.

Кроме того, правительство уточнило правила учета работников в квоте бронирования. Работники, которые уже имеют отсрочку от призыва в соответствии со статьей 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, а также те, кто работает по совместительству, будут учитываться в квоте только по одному месту работы.

Например, если человек работает на одном предприятии по основному месту работы, а на другом — по совместительству, в квоте бронирования его учтут только в одной компании. Таким образом, совместительство не позволит искусственно увеличивать количество работников, которых может забронировать работодатель.

В министерстве пояснили, что такие изменения должны сделать систему бронирования более привязанной к реальным потребностям бизнеса в сохранении ключевых специалистов и предотвратить манипуляции с квотами.

"Отдельный блок изменений касается критериев критичности. Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок переутвердить собственные критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики. Речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения. В частности, могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критически важных услуг, производстве необходимой продукции, поддержании инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин", — сообщили в правительстве.

В Министерстве экономики также сообщили, что в течение трех месяцев после вступления в силу новых изменений будет пересмотрен статус всех предприятий, которые ранее получили статус критически важных от соответствующих органов власти.

В ведомстве пояснили, что это позволит обновить систему и сохранить возможность бронирования для тех компаний, учреждений и организаций, от деятельности которых действительно зависят экономика страны, обороноспособность и обеспечение жизнедеятельности населения.

"Важно: на протяжении всего переходного периода уточнения и пересмотра критичности вплоть до принятия нового решения действующая критичность предприятий сохраняется. Также сохраняется действующее бронирование военнообязанных на этих предприятиях. Таким образом, у предприятий есть время, чтобы подтвердить свою критичность по обновленным критериям", — говорится в сообщении.

Что ждет тех, кто не обновил военно-учетные данные

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что правительство работает над механизмом, который должен помочь привлечь в экономику или в ряды Вооруженных сил около 2 миллионов мужчин, которые не обновили военно-учетные данные и фактически уклоняются от мобилизации.

По словам министра, государство ищет способы вывести этих граждан из так называемой "серой зоны".

"Мы работаем с Министерством обороны для того, чтобы этот ресурс привлечь в экономику и на нужды сил обороны. Потому что во время военного положения, как сегодня, человек должен либо работать, либо воевать", – сказал он.

Он подчеркнул, что для людей, которые сейчас избегают контакта с государством, должен быть выбор между официальным трудоустройством с уплатой налогов или прохождением службы в армии.

Соболев также отметил, что украинская экономика сейчас испытывает острую нехватку работников, в частности в стратегически важных отраслях, где для персонала предусмотрено бронирование от мобилизации.

"Найти работу с бронированием абсолютно возможно в Украине. И люди очень нужны для того, чтобы работать на оборону", – подытожил он.

Сколько людей в Украине забронировано

Ранее Алексей Соболев в интервью РБК-Украина сообщал, что в Украине официально забронировано 1,37 миллиона человек. По его словам, критически важные предприятия, работники которых имеют бронирование, обеспечивают около 60% налоговых поступлений в бюджет.

"Зарезервировано 1,37 млн человек. За год резервирование немного выросло. Будут еще волны по поводу резервирования. И вы видите, что режим держится. Почему? Критически важные предприятия, которые зарезервированы, генерируют 60% налоговых поступлений", — указал он.

Министр подчеркнул, что среди примерно десяти миллионов работающих украинцев бронирование получили чуть более миллиона человек, однако речь идет именно о предприятиях, которые формируют основную часть налоговых поступлений и являются действительно критически важными для функционирования государства.

Соболев также отметил, что правительство постоянно координирует свои действия с Министерством обороны и пытается сохранять баланс. Он обратил внимание на значительное количество людей, которые находятся в розыске, самовольно покинули воинские части или фактически выпали из официальной занятости и не служат в Силах обороны. По его мнению, именно эти граждане могут стать резервом, который нужно вернуть либо к легальной работе, либо к службе.

Министр также призвал не спекулировать на теме бронирования, подчеркнув, что нынешняя система охватывает чуть более миллиона человек и касается именно критически важных предприятий.

"Мы следим за тем, чтобы система была честной, и регулярно, раз в 6–9 месяцев, пересматриваем списки. Это нормальная работа для того, чтобы система была живой", — указал он.

Два этапа – как будет проходить армейская реформа в Украине

Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что армейская реформа в Украине будет проходить в два этапа. Первый из них стартует уже в июне и коснется изменений в системе денежного обеспечения военных.

По его словам, украинские пехотинцы смогут получать значительно более высокие выплаты, чем сейчас. Также планируется внедрение полноценной системы контрактов, которая, как он отметил, будет работать реально, а не формально, как это было раньше.

Как будет проходить демобилизация в Украине

"Должны быть установлены, я сейчас говорю очень-очень осторожно, но не то, чтобы даже там сроки службы, а возможность демобилизоваться в порядке очередности. В зависимости от того, когда человек начал службу. То есть те, кто начал раньше, у них будет первоочередное право на демобилизацию", — указал Стерненко.

Стерненко добавил, что повышение денежного обеспечения коснется всех военнослужащих.

Изменение правил мобилизации в Украине – что известно

"Второй этап, он будет касаться изменений в мобилизации, он начнется чуть позже. К сожалению, это нельзя начать вот так. Я каждый день вижу новости о нашей мобилизации, где иногда происходит просто сплошной треш, который цензурными словами нельзя прокомментировать и объяснить. Но в мобилизации будут очень серьезные изменения. Она перестанет быть похожей на то, что происходит сейчас. Но здесь я никаких деталей озвучивать не буду", — отметил советник министра обороны Сергей Стерненко.

В то же время он подчеркнул, что запланированных изменений значительно больше, однако детали пока не разглашаются, чтобы реформа была реализована без препятствий.

Он также сообщил, что Украина планирует активнее привлекать иностранцев к военной службе, а сама армейская реформа в настоящее время является главным приоритетом команды Министерства обороны.

Отдельно Стерненко отметил, что Россия в дальнейшем будет подвергаться все большему количеству глубоких ударов по своей территории. По его мнению, до конца года масштабы украинских атак по территории РФ могут вырасти как минимум вдвое. Он также обратил внимание на серьезные экономические трудности России и изменения в общественных настроениях среди населения страны-агрессора.

"Даже в глубоко зацензурированных результатах российских соцопросов россияне сейчас впервые с начала полномасштабного вторжения не поддерживают и не удовлетворены текущей ситуацией больше, чем поддерживают и удовлетворены. И это очень показательно. Очень большое недовольство вызывает у россиян и блокировка интернета и социальных сетей. Поэтому здесь российские власти нам только помогли в депопуляризации и самой российской власти", — резюмировал он.

Почему нужно усилить мобилизацию в Украине

В то же время эксперты отмечают, что Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы быть готовой воспользоваться моментом, когда Россия истощит остатки своей армии на фронте. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

По его мнению, положительные изменения на фронте должны сопровождаться более активным пополнением украинской армии. Он подчеркнул, что Украине нужна новая волна мобилизации, которая позволит завершить войну.

Дикий также отметил, что определенным преимуществом может стать то, что ранее мобилизационные процессы в Украине продвигались недостаточно эффективно, а значит, потенциал для усиления еще сохраняется.

"Потому что у нас, в отличие от наших врагов, накопился огромный мобрезерв. И теперь его нужно задействовать. Теперь пришло его время. И без этого фактора остальное нам не поможет. Нам не нужен паритет с врагами. Нам достаточно значительно меньшего количества людей. Но не в 10 раз меньшего", – добавил Дикий

В качестве примера он привел ситуацию, когда российские войска лишились доступа к системам спутниковой связи Starlink. По словам эксперта, тогда Силы обороны Украины получили возможность существенно улучшить свои позиции на фронте, однако реализовать этот шанс в полной мере не удалось из-за нехватки резервов. Он считает, что подобная ситуация может повториться и в дальнейшем, если Украина не увеличит количество подготовленных военных.

Об источнике: Министерство экономики Украины Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (Минэкономики Украины) — министерство Украины. Создано 9 декабря 2010 года как Министерство экономического развития и торговли Украины. В 2019—2021 годах — Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021—2025 годах — Министерство экономики Украины. С 2025 года должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины занимает Алексей Соболев, сообщает Википедия.

