"Я в это наигралась": Денисенко неожиданно высказалась о свадьбе

Актриса ответила на слухи о скорой свадьбе со своим избранником.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Известная актриса Наталка Денисенко высказалась об ожидаемой фанатами помолвке и свадьбе с Юрием Савранским. В интервью "Тур зірками" она призналась, что не спешит замуж и пока не представляет себя невестой.

По словам Денисенко, она не ожидала предложения руки и сердца от Юрия Савранского на Тенерифе, куда пара недавно летала. Актриса призналась, что полностью занималась организацией поездки, поэтому сделать что-то неожиданное было просто невозможно.

Наталка Денисенко про предложение руки и сердца

"У меня ожиданий не было, потому что все-таки поездка была привязана ко дню рождения (Юрия Савранского — прим. ред.)", — рассказала Наталка.

Несмотря на то, что знаменитости активно пророчат скорый второй брак, она не спешит снова примерять белое платье. Оказалось, на это повлияла традиция, которая была у звезды в браке с Андреем Фединчиком. Каждую годовщину свадьбы они устраивали праздник, обновляя свои клятвы.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

"Я в своем прошлом браке четырежды была невестой, потому что мне очень хотелось. А сейчас мне тоже хочется, но нет такого прямо сильного желания. Может, потому что я в это наигралась. Поэтому, я думаю, свадьба будет какая-то совсем другая", — заявила Денисенко.

Наталка Денисенко

Ранее Главред сообщал, что разговоры об расставании Потапа и Насти Каменских, которые были лишь маркетинговым трюком ради пиара новой дуэтной песни, устроили далеко не всех. Богдан Беспалов озвучил свою версию того, почему звездная пара на самом деле решила разойтись.

Также Стася Ровинская сообщила о разводе со своим супругом Ярославом после 13 лет отношений. Дочь Снежаны Егоровой и известный режиссер были знакомы со школы, сыграли свадьбу в 2014 году и воспитывают троих общих детей.

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

