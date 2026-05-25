Клубника вырастет размером с кулак: каким настоем ее нужно поливать

Сергей Кущ
25 мая 2026, 15:00
Многие дачники и огородники используют натуральное удобрение.
Как вырастить крупную клубнику / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чтобы клубника была крупной, сочной и сладкой, недостаточно просто посадить ее в хорошую почву. Опытные садоводы уверяют: для богатого урожая растениям необходимы правильные подкормки. И одним из лучших натуральных средств уже много лет считается обычная крапива.

Именно этот природный трюк помогает значительно улучшить плодоношение клубники без дорогих удобрений и химии.

Где лучше выращивать клубнику

Клубника очень чувствительна к условиям выращивания. Если место выбрано неправильно, ягоды становятся мелкими, кислыми и плохо созревают.

Перед посадкой важно тщательно очистить грядки от сорняков. Из-за неглубокой корневой системы клубника плохо переносит конкуренцию за влагу и питательные вещества.

Лучше всего кусты растут:

  • на солнечных участках;
  • в легкой и рыхлой почве;
  • в местах, защищенных от сильного ветра.

Также большое значение имеет соседство растений. Хорошими соседями для клубники считаются тимьян, кориандр, мята, петрушка и тмин. А вот рядом с капустой высаживать ягоду не рекомендуют, пишет kobieta.gazeta.

Чем подкормить клубнику для крупных ягод

Многие дачники используют натуральное удобрение из крапивы. Такая подкормка помогает растениям быстрее расти, укрепляет кусты и способствует формированию сладких плодов.

Крапива содержит большое количество полезных веществ, необходимых клубнике в период активного роста и плодоношения.

Как приготовить удобрение из крапивы

Приготовить подкормку очень просто. Для этого понадобится:

  1. около килограмма свежей крапивы;
  2. большая емкость или бочка;
  3. вода.

Крапиву измельчают, помещают в емкость и полностью заливают водой. Затем бочку накрывают тканью, чтобы смесь могла "дышать".

Настой нужно ежедневно перемешивать. Примерно через две недели пена исчезает — это означает, что удобрение готово.

Перед использованием настой обязательно разбавляют водой в пропорции 1:10 и только после этого поливают клубнику.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Натуральные удобрения работают лучше

Опытные садоводы отмечают, что органические подкормки действуют мягче химических удобрений и не перегружают почву.

Кроме того, натуральные средства:

  • улучшают структуру грунта;
  • помогают удерживать влагу;
  • повышают устойчивость растений;
  • способствуют формированию более сладких ягод.

Именно поэтому крапиву многие используют годами.

Как получить богатый урожай клубники

Эксперты напоминают, что одной подкормки недостаточно. Для хорошего урожая важно регулярно поливать кусты, удалять сорняки и обновлять старые посадки.

Особенно важно следить за влажностью почвы во время цветения и созревания ягод. Именно в этот период клубника больше всего нуждается в питательных веществах.

Смотрите видео о том, чем подкормить клубнику осенью, чтобы получить хороший урожай:

О ресурсе: Kobieta.wp.pl

Wirtualna Polska Holding Kobieta.wp.pl — это польский lifestyle-портал для женской аудитории, входящий в медиагруппу Wirtualna Polska, одного из крупнейших интернет-холдингов Польши.

По данным Mediapanel, в 2024 году Kobieta.wp.pl был самым посещаемым женским тематическим сайтом в Польше — более 8 млн пользователей в месяц.

Издание публикует материалы на темы здоровья, красоты, кулинарии, психологий, отношений, садоводства, а также бытовые лайфхаки, новости о селебрити и трендах.

Редакционная политика: позиционируют себя как медиа о "smart lifestyle", саморазвитии и повседневной жизни женщин.

