Пять стран заблокировали план НАТО по предоставлению Киеву дополнительной помощи - СМИ

Эта новость станет двойным ударом по авторитету Великобритании как одного из самых верных союзников Украины.

https://glavred.info/world/pyat-stran-zablokirovali-plan-nato-po-predostavleniyu-kievu-dopolnitelnoy-voennoy-pomoshchi-smi-10767476.html Ссылка скопирована

Рютте надеялся утвердить план помощи Украине на саммите Альянса в Анкаре / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, ua.depositphotos.com, Офис президента

Главное:

НАТО отклонило план Рютте о взносах на помощь Киеву

Пять стран, включая Британию и Францию, заблокировали идею

Лишь часть союзников выделяет Украине нужный процент ВВП

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали инициативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении странами-членами Альянса 0,25 % своего ВВП на военную помощь Украине. Инициатива не будет реализована из-за отсутствия единодушной поддержки союзников. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО.

Рютте надеялся утвердить этот план на предстоящем саммите Альянса в Анкаре.

видео дня

"Я не думаю, что этот вариант будет предложен", — сказал генсек Альянса журналистам, не называя при этом противников инициативы.

По данным журналистов, по меньшей мере семь стран НАТО, которые уже тратят на Украину более 0,25% своего ВВП, выразили поддержку этой идее. Среди них Нидерланды, Польша, а также страны Балтии и Скандинавии. Однако решения в Альянсе принимаются на основе консенсуса, а Лондон, Париж, Мадрид, Рим и Оттава выступили против.

По словам источника в Альянсе, эти страны "не в восторге от этой идеи".

"Эта новость станет двойным ударом по авторитету Великобритании как одного из самых верных союзников Украины", - отмечают журналисты.

На этой неделе правительство подверглось резкой критике после смягчения санкций в отношении экспорта российской нефти и газа. Министры одобрили решение о предоставлении временных исключений из правил закупки авиационного топлива и дизельного топлива, полученного из российской нефти, в третьих странах в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Военный вклад Великобритании является третьим по величине в НАТО, однако он составляет около 0,1% ВВП страны.

Основное недовольство партнеров направлено на Францию, Италию, Испанию и Канаду, чьи взносы существенно отстают от возможностей их экономик.

Согласно общедоступным данным, собранным Кильским институтом, Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Балтии оказывают поддержку на уровне 0,25% ВВП или более.

Рютте утверждает, что помощь Украине "распределена неравномерно в пределах НАТО" и что многие "тратят недостаточно, когда речь идет о поддержке Украины".

Глава НАТО давно подчеркивает, что Европа должна взять на себя больше ответственности за поддержку Украины, а не полагаться на помощь США.

"Я бы очень хотел, чтобы больше стран, которые так хорошо отзываются об Украине, также подкрепляли свои слова реальными деньгами", — сказал журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Что такое программа PURL / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - послдение новости

Как писал Главред, двухпартийная группа сенаторов выступила против задержек со стороны Министерства войны США в отправке $600 млн помощи Украине и другим союзникам в Восточной Европе. Как пишет Associated Press, 22 мая они направили письмо министру войны Питу Хегсету с призывом выделить эти средства.

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса HAWK. Ориентировочная стоимость пакета составляет 108,1 млн долларов.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст считает, что Конгресс США вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине. По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

Ранее Великобритания объявила о крупнейшей в истории передаче беспилотников Украине — 120 тысяч дронов различных типов, поставки которых уже начались. Об этом сообщил министр обороны Джон Хили, подчеркнув, что Лондон не будет сокращать поддержку Киева, несмотря на изменение глобального информационного фокуса.

Напомним, что Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Украинская ПВО рискует столкнуться с нехваткой ракет

Система противовоздушной обороны Украины может оказаться под давлением из-за возможного дефицита ракет-перехватчиков, сообщает Financial Times. Если Россия сохранит текущую интенсивность атак или усилит их, запасы средств перехвата будут расходоваться значительно быстрее.

Ситуацию также усложняют перебои с поставками из США: закупленные у производителей ракеты поступают с задержками и не всегда в полном объёме, что усиливает нагрузку на существующие ресурсы.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред