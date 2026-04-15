Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

Отмечается, что многие из этих дронов будут произведены британскими компаниями.

Гили сделал новое заявление о помощи Украине

Главное из новости:

Великобритания передает Украине 120 тысяч дронов

Эта поставка станет крупнейшей в истории партией БПЛА для Украины

Великобритания объявила о крупнейшей в истории передаче беспилотников Украине — 120 тысяч дронов различных типов, поставки которых уже начались. Об этом сообщил министр обороны Джон Гили, подчеркнув, что Лондон не будет сокращать поддержку Киева, несмотря на изменение глобального информационного фокуса.

По данным BBC, новый пакет включает ударные аппараты дальнего действия, разведывательные системы, логистические дроны и платформы, способные работать на море. Значительную часть техники изготовят британские компании, а первые партии уже отправились в Украину.

Министерство обороны Великобритании назвало эту поставку "передовыми боевыми технологиями", которые должны усилить украинские возможности на фронте.

Комментируя решение, Джон Хили подчеркнул, что Кремль пытается воспользоваться сменой международного внимания: "В последние недели, когда внимание сосредоточено на Ближнем Востоке, Путин хочет, чтобы мы отвлеклись", — заявил он. В то же время министр подчеркнул неизменность позиции Лондона:

"Украинцы продолжают сражаться с огромным мужеством, и ничто не отвратит нас от того, чтобы продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется для достижения мира".

Финансовая поддержка Киева

Параллельно Великобритания готовит новый финансовый пакет. Министр финансов Рэйчел Ривз планирует объявить в Вашингтоне о выделении 752 млн фунтов стерлингов в рамках более широкого кредита на 3,36 млрд фунтов.

"Это финансирование поможет предоставить Украине военную технику, необходимую для защиты от России", — отметила Ривз.

Военная помощь Украине — последние новости

Как сообщал Главред, Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что согласован новый пакет помощи, который охватывает ПВО, дальнобойное оружие, беспилотники и боеприпасы.

Напомним, Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать в США дополнительные 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) — британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей — крупнейшая телерадиовещательная компания в мире.

