Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

Дарья Пшеничник
15 апреля 2026, 16:21
Отмечается, что многие из этих дронов будут произведены британскими компаниями.
Гили сделал новое заявление о помощи Украине

Главное из новости:

  • Великобритания передает Украине 120 тысяч дронов
  • Эта поставка станет крупнейшей в истории партией БПЛА для Украины

Великобритания объявила о крупнейшей в истории передаче беспилотников Украине — 120 тысяч дронов различных типов, поставки которых уже начались. Об этом сообщил министр обороны Джон Гили, подчеркнув, что Лондон не будет сокращать поддержку Киева, несмотря на изменение глобального информационного фокуса.

По данным BBC, новый пакет включает ударные аппараты дальнего действия, разведывательные системы, логистические дроны и платформы, способные работать на море. Значительную часть техники изготовят британские компании, а первые партии уже отправились в Украину.

Министерство обороны Великобритании назвало эту поставку "передовыми боевыми технологиями", которые должны усилить украинские возможности на фронте.

Комментируя решение, Джон Хили подчеркнул, что Кремль пытается воспользоваться сменой международного внимания: "В последние недели, когда внимание сосредоточено на Ближнем Востоке, Путин хочет, чтобы мы отвлеклись", — заявил он. В то же время министр подчеркнул неизменность позиции Лондона:

"Украинцы продолжают сражаться с огромным мужеством, и ничто не отвратит нас от того, чтобы продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется для достижения мира".

Финансовая поддержка Киева

Параллельно Великобритания готовит новый финансовый пакет. Министр финансов Рэйчел Ривз планирует объявить в Вашингтоне о выделении 752 млн фунтов стерлингов в рамках более широкого кредита на 3,36 млрд фунтов.

"Это финансирование поможет предоставить Украине военную технику, необходимую для защиты от России", — отметила Ривз.

Военная помощь Украине — последние новости

Как сообщал Главред, Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что согласован новый пакет помощи, который охватывает ПВО, дальнобойное оружие, беспилотники и боеприпасы.

Напомним, Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать в США дополнительные 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) — британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей — крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Британия военная помощь
Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45Украина
РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:28Фронт
"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

17:04Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Последние новости

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

Реклама
16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

14:55

Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

14:55

Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

14:36

РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

14:17

Дожди из Балтики идут на Львовщину: синоптики объявили высокий уровень опасности

Реклама
14:16

Крутейший завтрак из зачерствевшей паски за 5 минут - рецепт

14:05

Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

13:56

РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

13:44

Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

13:39

Цена перевалила за 70 гривен: в Украине стремительно дорожает популярная крупа

13:20

Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

13:19

Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу КремляВидео

13:17

Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

13:08

Друга Аллы Пугачевой Раймонда Паулса экстренно госпитализировали

13:02

Ученые озадачены: найдено загадочное сооружение возрастом 6000 лет

12:55

Погода на Ровенщине резко изменится: когда в области ожидается ухудшение погоды

12:40

Гороскоп Таро на завтра 16 апреля: Львам - ждать, Девам - действовать

12:27

ПВО Украины под угрозой: Зеленский заявил о критическом дефиците ракет

12:25

"Визжат все девушки": Сумская назвала самых сексуальных актеров Украины

12:20

Располневшая звезда "Сватов" превратилась из молодой женщины в старуху

12:11

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с ЕвропойФото

12:10

Как мгновенно определить свежесть куриного филе прямо у витрины: быстрый тест

12:01

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

11:48

Любимая красотка: Галкин нежно обратился к Пугачевой

Реклама
11:28

Девушка сделала ДНК-тест ради шутки: результат перевернул ее жизнь

11:14

"Рад видеть": экс-муж Бритни Спирс сделал заявление о ее лечении в рехабе

11:11

Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

11:11

В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

11:07

Евро резко взлетел: свежий курс валют в банках и обменниках на 15 апреля

10:39

Урожай вырастет в разы: что лучше всего сажать вокруг яблонь

10:28

"Больше всего горжусь": Венс возмутил заявлением о прекращении помощи УкраинеВидео

10:25

"Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

10:08

Черный столб дыма и масштабный пожар: в России прогремели мощные взрывы - детали

09:33

У Путина появились новые полномочия в сфере армии: в ISW выражают опасения

