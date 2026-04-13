Больше F-16 и не только: Федоров анонсировал мощный пакет помощи, что известно

Бельгия и Испания подтвердили оказание Украине масштабной финансовой и военной поддержки в размере 1 млрд евро.

https://glavred.info/war/bolshe-f-16-i-ne-tolko-fedorov-anonsiroval-moshchnyy-paket-pomoshchi-chto-izvestno-10756448.html Ссылка скопирована

Украина договорилась о поставках дополнительных истребителей F-16

Кратко:

Бельгия выделит Украине €1 млрд

Испания предоставит еще €1 млрд

Украина получит дополнительные F-16

Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам беседы с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Переговоры состоялись накануне нового заседания в формате "Рамштайн".

видео дня

Ключевые направления сотрудничества

Стороны согласовали ключевые направления дальнейшего сотрудничества, в частности укрепление противовоздушной обороны, развитие дронных возможностей и поддержку "чешской инициативы", направленной на обеспечение украинских военных боеприпасами на передовой.

"Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставку запчастей для имеющихся самолетов. В этом году Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины", — сообщил Федоров.

F-16 / Инфографика: Главред

Оборонное промышленное сотрудничество

По словам главы Минобороны, особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE.

"Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями. Со своей стороны, Украина также предложила возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях", – подчеркнул министр.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Помощь Украине — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Вашингтон может направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Помощь Украине из пакета в размере 8,1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда находится под угрозой. Как пишет Bloomberg, причиной этого является то, что в Верховной Раде задерживают соответствующие решения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред