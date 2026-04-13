РФ давит на Сумщине, Силы обороны отступили — 14-й армейский корпус

Силы обороны отступили в районе Миропольской и Краснопольской общин.

Украинские военные отступили в районе Миропольской и Краснопольской общин Сумской области. Это подтвердили в 14-м армейском корпусе.

В регионе на этом направлении ситуация остается напряженной. Российские оккупанты давят большим количеством сил и средств.

"Вследствие интенсивности боевых действий, превосходства противника в силах и средствах, подразделения Сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону", — говорится в сообщении.

В то же время наши защитники наносят артиллерийские удары, удары беспилотниками и другими огневыми средствами по российским оккупантам.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям. Просим ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаются осуществить обход украинских сил на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире Киев24 сообщил директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Кроме того, войска РФ активизировали переброску техники из Бердянска на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным перемирием. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, что аналитический портал DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Оккупационные войска РФ захватили населенный пункт на Гуляйпольском направлении.

