Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ давит на Сумщине, Силы обороны отступили — 14-й армейский корпус

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2026, 21:12
Силы обороны отступили в районе Миропольской и Краснопольской общин.
всу
Силы обороны отступили на фронте в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/60ombr

Что известно:

  • РФ наступает в Сумской области
  • Силы обороны отступили в районе Миропольского
  • Ситуация на этом направлении напряженная

Украинские военные отступили в районе Миропольской и Краснопольской общин Сумской области. Это подтвердили в 14-м армейском корпусе.

В регионе на этом направлении ситуация остается напряженной. Российские оккупанты давят большим количеством сил и средств.

видео дня

"Вследствие интенсивности боевых действий, превосходства противника в силах и средствах, подразделения Сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону", — говорится в сообщении.

В то же время наши защитники наносят артиллерийские удары, удары беспилотниками и другими огневыми средствами по российским оккупантам.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям. Просим ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаются осуществить обход украинских сил на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире Киев24 сообщил директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Кроме того, войска РФ активизировали переброску техники из Бердянска на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным перемирием. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, что аналитический портал DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Оккупационные войска РФ захватили населенный пункт на Гуляйпольском направлении.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область вторжение России новости Сумской области
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ давит на Сумщине, Силы обороны отступили — 14-й армейский корпус

РФ давит на Сумщине, Силы обороны отступили — 14-й армейский корпус

21:12Фронт
Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

19:46Фронт
Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

19:23Экономика
Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

Последние новости

21:22

21:12

РФ давит на Сумщине, Силы обороны отступили — 14-й армейский корпус

20:14

19:46

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

19:29

19:23

19:10

18:47

18:27

17:44

17:34

16:49

16:48

16:40

16:31

16:18

16:12

15:54

15:47

15:31

15:09

14:53

14:48

14:39

14:39

14:23

13:49

13:38

13:24

12:58

12:45

12:15

12:14

12:03

11:55

11:50

11:20

11:13

11:01

10:58

10:26

10:19

10:02

09:53

09:51

08:45

08:16

08:03

07:28

06:55

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять