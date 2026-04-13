Продолжаются встречные бои: на ключевом направлении РФ готовит опасный маневр

Российские войска пытаются обойти украинскую оборону с флангов в районе Орехова и усиливают давление на запад

Украинские войска ведут встречные бои и сдерживают наступление противника

Кратко:

РФ пытается обойти оборону с флангов

5-я армия РФ наступает на запад

На фронте продолжаются встречные бои

Российские оккупационные войска пытаются обойти украинские силы на Ореховском направлении, делая ставку на фланговые действия. Об этом в эфире Киев24 сообщил директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Угроза со стороны 5-й армии РФ

По его словам, подразделения 5-й армии РФ, продвигающиеся в западном направлении, представляют угрозу для Ореховского узла обороны. Эксперт подчеркнул необходимость адаптации украинской обороны к изменившейся ситуации на поле боя.

"Там уже сейчас стоит перенастроить оборону с вектора "север-юг" на "полукольцо", ожидая вражеского наступления с востока. Это может стать нашей крепостью", — отметил он.

В то же время Лакийчук обратил внимание на активность российских подразделений 5-й армии и их подкрепление резервами.

"С другой стороны, 5-я армия РФ, которая сейчас движется и получает резервы, действует довольно смело", — сказал эксперт.

Бои на северном направлении

Он также сообщил, что на северном направлении продолжаются встречные бои между Силами обороны Украины и российскими армиями, дислоцированными там.

"Там совсем не весело россиянам, и именно эти наши контрнаступательные действия при определенных условиях могут подавить вражеские контрудары и позволят зайти во фланг этой 5-й армии с севера и отрезать ее", — добавил Лакийчук.

Орехов / Инфографика: Главред

По его словам, российское командование пока не учитывает потенциальную угрозу таких действий.

"Он добавил, что сейчас российские генералы убеждены, что такой угрозы нет", — говорится в материале.

Характер боевых действий

Эксперт объяснил это ограниченностью украинских ресурсов и характером боевых действий, которые в настоящее время носят встречный характер.

"По его словам, они так считают, потому что наши ресурсы ограничены и те контрудары, которые осуществляются на юге, после российской перегруппировки сталкиваются с сопротивлением — фактически там идут встречные бои, когда наступление ведется одновременно с двух сторон", — отметил он.

По мнению Лакийчука, в случае наращивания украинских возможностей ситуация на фронте может измениться.

"Лакичук сказал, что россияне убеждены, что они смогут подавить этот наш наступательный потенциал и не будет угрозы для их 5-й армии. При этом добавил, что в случае, если нам удастся найти дополнительные ресурсы, то врагу придется несладко", — резюмировал эксперт.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, войска РФ активизировали переброску техники из Бердянска на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным перемирием. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Кроме того, аналитический портал DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Оккупационные войска РФ захватили населенный пункт на Гуляйпольском направлении.

Напомним, что российские оккупанты совершили очередное военное преступление – расстреляли украинских военнопленных. О трагическом инциденте в ночь на воскресенье, 12 апреля, сообщил аналитический проект DeepState.

О персонаже: Павел Лакийчук Павел Лакийчук — военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией — руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

