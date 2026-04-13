Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

После завершения Пасхального перемирия армия РФ снова начала бить по Украине.
Оккупанты запустили дроны-камикадзе в направлении Запорожья, Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины. Воздушная опасность наблюдалась также на Сумщине, враг атаковал область КАБами.
Известно, что в ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго".
Как сообщила пресс-служба АО "Черниговоблэнерго" в 01:28, из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.
"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.
Пасхальное перемирие — что известно
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с Пасхой с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Вечером 11 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила продлить пасхальный режим прекращения огня и передала соответствующую инициативу России.
В Генштабе ВСУ заявили, что несмотря на официальные заявления о пасхальном прекращении огня, армия РФ цинично нарушила перемирие. Зафиксированы сотни атак по всей линии фронта.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что объявленное Украиной и страной-агрессором Россией пасхальное перемирие не будет продлено на более длительный срок.
Об источнике: Черниговоблэнерго
Черниговоблэнерго - это публичное акционерное общество, которое занимается поставкой и распределением электроэнергии на территории Черниговской области. Это региональная энергетическая компания, которая обеспечивает потребителей электрической энергией, а также выполняет функции по ее передаче и техническому обслуживанию сетей
