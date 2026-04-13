Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

Анна Ярославская
13 апреля 2026, 06:55
Российские дроны атаковали объекты АО "Черниговоблэнерго".
  • После завершения Пасхального перемирия РФ возобновила атаки
  • Оккупанты запустили дроны-камикадзе
  • Атакован энергообъект в Черниговской области

После завершения Пасхального перемирия армия РФ снова начала бить по Украине.

Оккупанты запустили дроны-камикадзе в направлении Запорожья, Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины. Воздушная опасность наблюдалась также на Сумщине, враг атаковал область КАБами.

Известно, что в ночь на 13 апреля оккупанты атаковали энергообъект АО "Черниговоблэнерго".

Как сообщила пресс-служба АО "Черниговоблэнерго" в 01:28, из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

Пасхальное перемирие — что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с Пасхой с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Вечером 11 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила продлить пасхальный режим прекращения огня и передала соответствующую инициативу России.

В Генштабе ВСУ заявили, что несмотря на официальные заявления о пасхальном прекращении огня, армия РФ цинично нарушила перемирие. Зафиксированы сотни атак по всей линии фронта.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что объявленное Украиной и страной-агрессором Россией пасхальное перемирие не будет продлено на более длительный срок.

Об источнике: Черниговоблэнерго

Черниговоблэнерго - это публичное акционерное общество, которое занимается поставкой и распределением электроэнергии на территории Черниговской области. Это региональная энергетическая компания, которая обеспечивает потребителей электрической энергией, а также выполняет функции по ее передаче и техническому обслуживанию сетей

06:55Украина
В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

04:28Синоптик
Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

02:25Украина
Популярное

Ещё
В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Последние новости

07:28

Кто бы ни победил: Загородний объяснил, почему курс Венгрии вряд ли изменится

06:55

Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

05:11

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

04:49

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

04:35

Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчасВидео

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
04:28

В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

03:15

Сенсационное открытие: раскрыта тайна Антарктиды с таинственным островом

02:25

Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

01:21

Правда о жизни на Сечи без стереотипов — воспоминания последнего запорожцаВидео

12 апреля, воскресенье
23:56

Резкий поворот погоды: важное предупреждение синоптиков для Киева

23:27

"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

23:16

В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

22:33

Один неожиданный трюк — и клубника станет в разы крупнее и сочнееВидео

21:32

РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

21:16

Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: результаты подсчета

20:57

Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

20:51

Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

20:03

Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

19:55

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

19:45

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассадыВидео

19:35

Один трюк — и гриль сияет без усилий: главный секрет опытных кулинаровВидео

19:10

Европа рискует потерять поддержку США: Невзлин назвал опасную причинумнение

19:05

Подозрение на микроинсульт: 31-летняя блогерша попала в больницу на Пасху

18:50

Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

18:43

Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

18:34

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

18:25

Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

18:09

Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

18:03

Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на ПасхуВидео

17:25

Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

17:02

Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

16:44

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:30

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:29

Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

16:15

Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

16:03

"Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

15:59

Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

15:15

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:09

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

