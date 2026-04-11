Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФ

Руслана Заклинская
11 апреля 2026, 21:00обновлено 11 апреля, 21:42
Во время перемирия ВСУ будут действовать аналогично: право на ответ в случае вражеских атак остается за каждым подразделением.
Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФ
Зеленский рассказал о пасхальном перемирии/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 116-я отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина предложила продлить пасхальное перемирие
  • России передали инициативу
  • ВСУ будут соблюдать тишину только в случае взаимного прекращения огня со стороны РФ

Украина предложила продлить пасхальный режим прекращения огня и передала соответствующую инициативу России. В то же время ВСУ будут соблюдать тишину в небе и на фронте только при условии взаимных действий со стороны агрессора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

По его словам, вопрос режима тишины подробно обсуждался с Главнокомандующим, секретарем СНБО и СБУ. Украинская сторона неоднократно предлагала идею пасхального перемирия, подчеркивая, что праздник должен быть временем безопасности и мира.

"Пасха должна быть временем безопасности, временем мира. Было бы правильно, чтобы прекращение огня продолжалось и дальше. Мы передали это наше предложение России, и, если Россия вновь выберет войну вместо мира, это еще раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединенным Штатам, кто и чего на самом деле хочет. Украина будет действовать зеркально. Задачи определены для нашей армии. Если российских ударов не будет, то не будет и наших ответов. Мы помним, как было в подобных ситуациях раньше, и четко знаем, с кем имеем дело", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в случае отсутствия российских ударов не будет и украинских ответов, в частности в воздухе и на фронте. В то же время он подчеркнул, что каждое подразделение имеет право на ответ в случае вражеской агрессии.

"Наш приоритет – это реальная безопасность. О возможности продлить прекращение огня сигнал россиянам доведен", - добавил Зеленский.

Возвращение украинцев из плена

Президент подчеркнул, что каждое возвращение граждан из плена — это результат длительной и кропотливой подготовки. Украина продолжает поиск всех своих людей, независимо от того, сколько времени прошло с момента их исчезновения.

"Важно, что обмен удался. Долго готовились. Каждое возвращение наших людей имеет значение. Мы помним обо всех. Ищем по каждой фамилии. Бывает, что находим людей спустя годы, когда ничего не было известно о человеке, а главное — чтобы можно было вернуть домой, в Украину", - сказал Зеленский.

  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 11 апреля
    Обмен пленными 11 апреля фото: Владимир Зеленский

Глава государства выразил благодарность Координационному штабу, ГУР, СБУ, МВД и ВСУ. Отдельную благодарность он выразил бойцам на передовой, которые пополняют обменный фонд, что является единственной гарантией возвращения украинцев. Президент добавил, что работа над новыми обменами продолжается непрерывно и надеется, что они продолжится уже в ближайшее время.

Сотрудничество с Ближним Востоком, США и ЕС

Зеленский анонсировал на понедельник подробный доклад министра обороны Рустема Умерова. Речь пойдет о договоренностях на Ближнем Востоке, в регионе Затоки и в Азии.

Украина начинает активно продвигать экспорт собственных возможностей в сфере безопасности. Партнеры в этих регионах признают успех Украины и заинтересованы в сотрудничестве. По словам президента, Умеров уже вернулся в Украину, и сейчас идет согласование конкретных соглашений.

"Отдельно работаем и с партнерами, чтобы дальше продвигаться в переговорах и в обеспечении безопасности. Украина на связи с американской стороной, на постоянной связи, на разных уровнях. Мы готовим очень активную работу на ближайшие недели и с нашими европейскими партнерами", - анонсировал глава государства.

Режим тишины на Пасху - что известно

Напомним, российский лидер Владимир Путин объявил о перемирии в войне против Украины по случаю Пасхи — оно должно действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года. Военному руководству РФ поручили прекратить боевые действия, но в то же время оставаться готовыми к возможным провокациям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к такому шагу. Также Зеленский подчеркнул, что Киев и ранее предлагал прекращение огня на Пасху и выступает за реальную деэскалацию.

Как сообщал Главред, по приказу Владимира Зеленского Силы обороны должны обеспечить режим тишины на суше, море и в воздухе, сообщили в Генштабе ВСУ. В то же время Украина будет соблюдать перемирие только в зеркальном формате.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

