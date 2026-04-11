Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2026, 17:08
Украинские военные будут строго соблюдать перемирие и реагировать на возможные провокации со стороны РФ.
На фронте началось перемирие / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/60ombr

Что известно:

  • На фронте в Украине началось перемирие
  • Перемирие продлится до 23:59 12 апреля
  • Украина будет зеркально реагировать на провокации со стороны РФ

В Украине началось перемирие на время Пасхи. Оно продлится до 23:59 12 апреля. Зеленский поручил Силам обороны обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В то же время Украина будет обеспечивать режим тишины исключительно в зеркальном формате. В Генштабе подчеркнули, что ранее Россия уже неоднократно нарушала режим прекращения огня.

"В случае обнаружения выдвижения подразделений противника к переднему краю, проведения инженерных работ или перегруппировки сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и других действий, которые могут свидетельствовать об использовании противником режима прекращения огня в агрессивных целях, украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение. Те же правила будут действовать и на море, и в небе", — говорится в сообщении.

Украина будет наносить удары по РФ, если оккупанты будут запускать ударные дроны или ракеты для ударов по Украине.

"Запуски российской армией ракет или ударных БПЛА по нашей территории также получат зеркальный ответ", — говорится в сообщении.

Пасхальное перемирие — что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Оно якобы начнется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов "получили приказ прекратить боевые действия на всех направлениях на этот период". В то же время подчеркивается, что "войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, а также любых агрессивных действий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", — написал Зеленский в Telegram.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонии

Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонии

Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

