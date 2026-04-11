Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

Украинские военные будут строго соблюдать перемирие и реагировать на возможные провокации со стороны РФ.

https://glavred.info/war/pashalnoe-peremirie-genshtab-predupredil-o-vozmozhnyh-udarah-po-rf-10756022.html Ссылка скопирована

На фронте началось перемирие

В Украине началось перемирие на время Пасхи. Оно продлится до 23:59 12 апреля. Зеленский поручил Силам обороны обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В то же время Украина будет обеспечивать режим тишины исключительно в зеркальном формате. В Генштабе подчеркнули, что ранее Россия уже неоднократно нарушала режим прекращения огня.

видео дня

"В случае обнаружения выдвижения подразделений противника к переднему краю, проведения инженерных работ или перегруппировки сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и других действий, которые могут свидетельствовать об использовании противником режима прекращения огня в агрессивных целях, украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение. Те же правила будут действовать и на море, и в небе", — говорится в сообщении.

Украина будет наносить удары по РФ, если оккупанты будут запускать ударные дроны или ракеты для ударов по Украине.

"Запуски российской армией ракет или ударных БПЛА по нашей территории также получат зеркальный ответ", — говорится в сообщении.

Пасхальное перемирие — что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Оно якобы начнется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов "получили приказ прекратить боевые действия на всех направлениях на этот период". В то же время подчеркивается, что "войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, а также любых агрессивных действий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", — написал Зеленский в Telegram.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред