Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

Ситуация на фронте остается напряженной, однако оборона Украины продолжает держаться.

Захватчики пытаются продвинуться на востоке, но не достигают поставленных целей

Кратко:

РФ ставит новые дедлайны по захвату городов Донбасса

План взять Покровск и другие города до конца апреля

оккупанты не имеют достаточных сил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска устанавливают для себя новые дедлайны по захвату крупных городов в Донецкой области, однако не имеют достаточных ресурсов для реализации этих планов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в Закарпатье.

По словам президента, российское командование рассчитывало взять под контроль Покровск, Константиновку и Дружковку до конца апреля, однако эти планы нереалистичны.

"Покровск, Константиновка, Дружковка, - все это направление они хотят до конца апреля… Это невозможно. У них нет сегодня на это сил. Поэтому здесь нечего обсуждать. Они переносят эту цель. Она неизменна", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные намерения оккупантов, их подходы и сроки постоянно меняются из-за нехватки ресурсов.

"Сил у них недостаточно для этого", – добавил президент.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте

Глава государства также обратил внимание на значительные потери российских войск на фронте и сложную ситуацию на Покровском направлении. В то же время, он отметил, что украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции.

Отдельно Зеленский отметил необходимость предоставления Украине действенных гарантий безопасности, которые пока остаются недостаточными.

Ситуация на фронте – последние новости

Как ранее писал Главред, оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях. В частности, российским военным удалось продвинуться вблизи Петропавловки Харьковской области и Ступочек на Донбассе.

Кроме того, российское руководство не ограничивается претензиями на Донетчину и лелеет амбициозные планы по захвату новых территорий Украины. В то же время у врага нет для этого ресурсов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, что россияне постоянно меняют свои планы и дедлайны для их выполнения. В частности, у оккупантов появился пункт создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Читайте также:

