Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

В компании призывают экономить электроэнергию и не перегружать сеть.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кратко:

10 апреля вводятся ограничения на электроэнергию в Украине.

Все регионы попадут под почасовые отключения

Для бизнеса и промышленности будут действовать графики ограничения мощности

В пятницу, 10 апреля, по всей территории Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

По информации диспетчерского центра, ограничения коснутся всех регионов без исключения. Для промышленных предприятий и бизнеса вводятся графики ограничения мощности, тогда как для бытовых потребителей предусмотрены почасовые отключения.

Причины ограничений

Как отмечают в компании, такие меры стали вынужденными из-за значительного дефицита генерации после ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики подчеркивают:

"Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в зависимости от уровня потребления".

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Рекомендации для граждан

Гражданам рекомендуют следить за обновлениями на сайтах местных облэнерго, где публикуются актуальные графики отключений по адресам.

Также потребителей просят использовать мощные электроприборы максимально экономно и не включать их одновременно, чтобы избежать перегрузки сетей и новых аварийных ситуаций.

Как сообщал Главред, бывший руководитель "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий говорил, что ситуация с отключениями света напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, как утверждает эксперт, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии и работу газовой генерации.

Кроме того, в Украине снова вводят графики почасовых отключений света для населения из-за существенного сокращения импорта электроэнергии. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

При этом народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что в апреле и мае отключения света будут кратковременными при условии, что страна-агрессор Россия не будет атаковать энергосистему Украины.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

