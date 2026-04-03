Почему в Украине снова начались отключения света: экс-глава "Укрэнерго" раскрыл причину

Ситуация напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, по утверждению эксперта, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии.

Почему снова начались отключения света

Главное из новости:

Отключения света возвращаются из-за решения НКРЭКУ

Ограничение цен сорвало импорт электроэнергии

Газовая генерация останавливается, дефицит растет

В Украине снова фиксируют возвращение отключений электроэнергии, и на этот раз причина не связана ни с атаками РФ, ни с погодными условиями. Об этом сообщил бывший руководитель "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий.

По его словам, ситуация напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, как утверждает эксперт, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии и работу газовой генерации.

"Отключения возвращаются. Но в отличие от прошлой зимы, это не следствие недавней атаки. И не следствие морозов, потому что завтра будет относительно тепло и потребление низкое", — подчеркнул Кудрицкий.

Что произошло

С начала апреля регулятор установил предельные цены на электроэнергию для небытовых потребителей. По словам Кудрицкого, эти ограничения сделали импорт электроэнергии из ЕС экономически невыгодным, а работу распределенной газовой генерации — убыточной.

Он сравнил это с ситуацией, когда государство искусственно занижает цену на топливо:

"Чтобы было понятно, НКРЭКУ сделал шаг, аналогичный установлению предельной цены на дизель на заправках на уровне 50 грн/л. И электроэнергия исчезла так же, как моментально исчез бы дизель".

Повторение зимнего сценария

Кудрицкий напомнил, что подобные действия регулятора уже приводили к масштабным отключениям зимой, когда импорт сдерживали административными методами, несмотря на дефицит в системе.

"Точно такая же ситуация имела место зимой, когда они искусственно сдерживали импорт из ЕС с помощью административно установленных цен во время отключений продолжительностью 16−18 часов в сутки", — отметил он.

Последствия для страны

По оценке эксперта, решение НКРЭКУ уже привело к ряду негативных последствий:

промышленные предприятия 3 марта будут обесточены почти весь день;

отключения для населения вернулись даже весной, когда дефицит обычно минимален;

планы правительства по строительству 1,5 ГВт новой распределенной генерации оказались под угрозой.

Кудрицкий подчеркнул, что инвесторы не готовы вкладывать средства в отрасль, где правила могут меняться административно и непредсказуемо.

"И главное — анонсированные правительством 1,5 ГВт новой распределенной генерации не будут построены. Потому что инвесторы видят, что Минэнерго скандализирует, и придерживают инвестиции до лучших времен. Миндич сбежал, Галущенко в тюрьме, а их коллеги — продолжают их нелегкое дело", — подытожил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

О личности: Владимир Кудрицкий Владимир Кудрицкий — украинский менеджер, экс-председатель правления государственной компании "Укрэнерго", которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии (2020—2024). Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, а также проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для "Нафтогаз Украины", "Южмаша" и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию "Укртранснафты", представителем государства в "Нафтогазе", пишет Википедия.

