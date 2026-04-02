Графики возвращаются: украинцам рассказали, как будут отключать свет 3 апреля

Руслан Иваненко
2 апреля 2026, 18:47
В Укрэнерго отметили, что следует проверять обновление графиков отключений на официальных ресурсах.
Ограничения электроснабжения вводят из-за повреждений энергосети после атак / Коллаж: Главред, фото: скриншот, freepik.com

Кратко:

  • В Украине 3 апреля введут ограничение электроснабжения
  • Промышленность ограничена с 06:00 до 22:00, быт – с 07:00 до 11:00
  • Ограничения связаны с критическими повреждениями объектов генерации и передачи

В пятницу, 3 апреля, в Украине введут меры по стабилизации энергосистемы из-за последствий последних вражеских атак. Об этом сообщает " Укрэнерго ".

По информации компании, причиной ограничений стали критические повреждения объектов генерации и передачи электроэнергии после массированных ракетно-дроновых ударов. В этой связи энергетики вынуждены применять временные ограничения, чтобы удержать баланс между производством и потреблением электричества.

Согласно обнародованным данным, для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00. В то же время для бытовых потребителей вводятся почасовые отключения, которые продлятся в утренний период — с 07:00 до 11:00.

Специалисты предостерегают, что ситуация в энергосистеме остается напряженной и может изменяться в течение суток. Гражданам советуют следить за обновлением на официальных ресурсах облэнерго, где публикуют актуальные графики отключений по адресам.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

В "Укрэнерго" также призвали украинцев ответственно относиться к потреблению электроэнергии в периоды, когда свет восстанавливается. Рациональное использование электроприборов поможет снизить нагрузку на сеть и ускорить восстановление поврежденной инфраструктуры.

Когда отключения могут усилиться

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк предупредил в эфире Ранок.LIVE, что в будущем отключения электроэнергии могут стать длиннее и жестче. Он отметил, что в пиковые летние вечера продолжительность отключений может увеличиться по сравнению с нынешними.

Нагорняк подчеркнул, что до конца весны отключения будут оставаться непродолжительными при отсутствии новых атак на энергосистему со стороны России. В то же время критические повреждения тепло- и гидроэлектростанций, ранее покрывавшие вечерние пики потребления, теперь не позволяют полностью обеспечивать потребности системы.

Как сообщал Главред, вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.

Кроме того, в ночь и утром 2 апреля российские оккупационные войска совершили серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся в Киевский район города. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Также 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины , применив ракеты и дроны. Во многих регионах была объявлена ​​воздушная тревога.

Напомним, что вечером 30 марта оккупанты атаковали Полтаву дронами. В результате атаки поврежден многоквартирный дом.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия .

