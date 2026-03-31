РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Руслан Иваненко
31 марта 2026, 01:08
Поздно вечером 30 марта российские оккупанты осуществили атаку на Полтаву с помощью беспилотных летательных аппаратов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Полтавы, Гадяча и Миргорода.

"Группа БпЛА на Полтавщине, курс на Полтаву, Гадяч, Миргород", – шлося у повідомлені.

Последствия обстрела

По данным начальника Полтавской ОВА Виталия Дяківнича, на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника. В результате атаки поврежден многоквартирный дом.

"Предварительно, один человек получил травмы", – отметил Виталий Дяківнич.

По уточненной информации, один человек погиб, еще трое пострадали. Двое из них госпитализированы, среди них – одиннадцатилетний мальчик.

Информация о полных последствиях на данный момент уточняется.

Новость дополняется . . . . . .

