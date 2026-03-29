Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

Что известно:
- РФ атаковала Киевщину ударными дронами
РФ ударила "Шакхедом" по жилому дому в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Известно, что под ударом оказался Броварской район. В результате атаки был разрушен частный дом.
"В восточной части Броварщины поврежден частный дом", — отметил он.
В результате атаки был ранен мужчина 1959 года рождения. У него травмы от обломков стекла.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика. Повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской общине.
Днем 26 марта страна-агрессор Россия атаковала Днепр "Шахедами". В результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание. По меньшей мере пять человек ранены.
В то же время мониторы сообщают, что оккупационная армия РФ готовится к новому комбинированному удару по Украине. Атака может произойти в течение ближайших 48 часов.
Читайте также:
- Мерц заявил, что Украине больше не нужны ракеты Taurus, и назвал причину
- В Польше запускают конвейер "антишахедных" ракет: боевое крещение пройдет в Украине
- Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атаки
О персоне: Николай Калашник
Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.
Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.
