Евровидение 2026: все, что нужно знать о Гранд Финале

Букмекеры сделали свои прогнозы на финал Евровидения 2026.

Финал Евровидения 2026: что известно

Какие места пророчат участникам

В каком порядке будут выступать финалисты

14 мая отгремел второй финал международного песенного конкурса Евровидение 2026, в котором участвовала и Украина.

Теперь еврофаны по всему миру ждут главного музыкального события - Гранд финала конкурса, который состоится уже в эту субботу, в 22.00 по киевскому времени.

Главред публикует самое интересное, что известно на данный момент о финале конкурса.

Полный список финалистов Евровидения 2026

В финале Евровидения 2026 выступят 25 стран. Среди них страны, которые завоевали себе места после первого и второго полуфинала, а также страны, которые попали в финал автоматически.

Дания

Германия

Израиль

Бельгия

Албания

Греция

Украина

Австралия

Сербия

Мальта

Чехия

Болгария

Хорватия

Британия

Франция

Молдова

Финляндия

Польша

Литва

Швеция

Кипр

Италия

Норвегия

Румыния

Австрия

Порядок выступления всех стран в финале Евровидения 2026

Страны-финалистки будут участвовать в таком порядке. Украине досталось хорошее седьмое место, сразу после зажигательного рыжего кота из Греции.

Фавориты Евровидения 2026 и ставки букмекеров

По прошествии двух полуфиналов и выступления всех участников, определилась пятерка фаворитов. Согласно данным букмекерских контор, в первой пятерке находятся:

Финляндия

Австралия

Греция

Израиль

Румыния

Ставки букмекеров частично менялись на протяжении последнего месяца и резко изменили некоторые данные после второго полуфинала.

В частности, на второе место фактически ворвалась Австралия, подвинув Грецию на второе место. Также свои позиции сильно усилили Израиль и Румыния.

Звезда итальянской эстрады Sal Da Vinci поднялся на 7 место.

Что же касается Украины, то LELEKA с песней "Ridnym" сейчас занимает 12 место. Она опустилась в рейтинге после второго полуфинала.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

