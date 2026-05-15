Евровидение 2026: все, что нужно знать о Гранд Финале

14 мая отгремел второй финал международного песенного конкурса Евровидение 2026, в котором участвовала и Украина.
Теперь еврофаны по всему миру ждут главного музыкального события - Гранд финала конкурса, который состоится уже в эту субботу, в 22.00 по киевскому времени.
Полный список финалистов Евровидения 2026
В финале Евровидения 2026 выступят 25 стран. Среди них страны, которые завоевали себе места после первого и второго полуфинала, а также страны, которые попали в финал автоматически.
- Дания
- Германия
- Израиль
- Бельгия
- Албания
- Греция
- Украина
- Австралия
- Сербия
- Мальта
- Чехия
- Болгария
- Хорватия
- Британия
- Франция
- Молдова
- Финляндия
- Польша
- Литва
- Швеция
- Кипр
- Италия
- Норвегия
- Румыния
- Австрия
Порядок выступления всех стран в финале Евровидения 2026
Страны-финалистки будут участвовать в таком порядке. Украине досталось хорошее седьмое место, сразу после зажигательного рыжего кота из Греции.
Фавориты Евровидения 2026 и ставки букмекеров
По прошествии двух полуфиналов и выступления всех участников, определилась пятерка фаворитов. Согласно данным букмекерских контор, в первой пятерке находятся:
- Финляндия
- Австралия
- Греция
- Израиль
- Румыния
Ставки букмекеров частично менялись на протяжении последнего месяца и резко изменили некоторые данные после второго полуфинала.
В частности, на второе место фактически ворвалась Австралия, подвинув Грецию на второе место. Также свои позиции сильно усилили Израиль и Румыния.
Звезда итальянской эстрады Sal Da Vinci поднялся на 7 место.
Что же касается Украины, то LELEKA с песней "Ridnym" сейчас занимает 12 место. Она опустилась в рейтинге после второго полуфинала.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
