Евровидение 2026: все, что нужно знать о Гранд Финале

Алена Кюпели
15 мая 2026, 10:55
Букмекеры сделали свои прогнозы на финал Евровидения 2026.
Финал Евровидения 2026: что известно
  • Какие места пророчат участникам
  • В каком порядке будут выступать финалисты

14 мая отгремел второй финал международного песенного конкурса Евровидение 2026, в котором участвовала и Украина.

Теперь еврофаны по всему миру ждут главного музыкального события - Гранд финала конкурса, который состоится уже в эту субботу, в 22.00 по киевскому времени.

Главред публикует самое интересное, что известно на данный момент о финале конкурса.

LELEKA шикарно выступила на втором полуфинале Евровидения 2026
Полный список финалистов Евровидения 2026

В финале Евровидения 2026 выступят 25 стран. Среди них страны, которые завоевали себе места после первого и второго полуфинала, а также страны, которые попали в финал автоматически.

  • Дания
  • Германия
  • Израиль
  • Бельгия
  • Албания
  • Греция
  • Украина
  • Австралия
  • Сербия
  • Мальта
  • Чехия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Британия
  • Франция
  • Молдова
  • Финляндия
  • Польша
  • Литва
  • Швеция
  • Кипр
  • Италия
  • Норвегия
  • Румыния
  • Австрия

Порядок выступления всех стран в финале Евровидения 2026

Страны-финалистки будут участвовать в таком порядке. Украине досталось хорошее седьмое место, сразу после зажигательного рыжего кота из Греции.

Порядок выступлений стран в финале Евровидения 2026
Фавориты Евровидения 2026 и ставки букмекеров

По прошествии двух полуфиналов и выступления всех участников, определилась пятерка фаворитов. Согласно данным букмекерских контор, в первой пятерке находятся:

  • Финляндия
  • Австралия
  • Греция
  • Израиль
  • Румыния

Ставки букмекеров частично менялись на протяжении последнего месяца и резко изменили некоторые данные после второго полуфинала.

В частности, на второе место фактически ворвалась Австралия, подвинув Грецию на второе место. Также свои позиции сильно усилили Израиль и Румыния.

Звезда итальянской эстрады Sal Da Vinci поднялся на 7 место.

Что же касается Украины, то LELEKA с песней "Ridnym" сейчас занимает 12 место. Она опустилась в рейтинге после второго полуфинала.

Ставки букмекеров после второго полуфинала Евровидения 2026
Евровидение 2026
Евровидение 2026 - последние новости

Ранее Главред сообщал, что бывшая жена Никиты Добрынина и блогерша Даша Квиткова, которая в этом году смотрит второй полуфинал Евровидения прямо из зала конкурса, показала, как в зале реагировали на выступление Украины.

Ранее также Светлана Тарабарова провела аналогию с выступлением Софии Нерсесян на детском Евровидении.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

