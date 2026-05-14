Спасаем будущий урожай: как правильно подкормить сад, пострадавший от холода

Как спасти сад после ночных заморозков и какие удобрения помогут растениям быстрее начать расти. Советы агрономов по корневой и внекорневой подкормке.

https://glavred.info/sad-ogorod/ryatuyemo-maybutniy-urozhay-yak-pravilno-pidzhiviti-sad-shcho-postrazhdav-vid-holodu-10764815.html Ссылка скопирована

Как спасти сад после заморозков / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете

Чем подкормить сад после весенних заморозков

Какие удобрения помогают растениям быстро восстановиться

Возвращение тепла после весенних ночных заморозков — это критический момент для сада. В этот период растения находятся в состоянии сильного стресса: верхняя часть уже готова к активному росту, тогда как корни в непрогретой почве еще не могут обеспечить их необходимыми веществами. Чтобы не потерять темпы развития и помочь растениям восстановиться, важно провести правильную подкормку – какую именно, расскажет Главред.

Для вывода сада из стресса агрономы советуют использовать доступные и проверенные средства, которые действуют быстро. Как отмечается в видео на канале "Дача Агронома", основная задача сейчас — дать растению азот для роста и магний для нормализации внутренних процессов в клетках. Автор подчеркивает важность момента:

видео дня

Верхняя часть растения будет готова уже очень сильно расти, а корни не будут давать необходимые вещества... именно сейчас нам нужно подкормить растения, чтобы вы не потеряли этот импульс.

Что поможет саду ожить

Самым простым и эффективным методом для быстрого старта является полив под корень раствором аммиачной селитры. Это удобрение начинает усваиваться почти сразу после внесения.

Рецепт раствора:

20–25 г (примерно две столовые ложки) аммиачной селитры на 10 литров воды.

Расход: 1 ведро готового раствора на 1 квадратный метр приствольного круга.

Для усиления эффекта в этот же раствор стоит добавить сульфат магния (20 г на 10 л воды). Магний помогает восстановить упругость листьев, а сера в составе удобрения выступает как "активатор". Как объясняет эксперт:

Сера стимулирует любое растение... она стимулирует растение, чтобы дополнительно извлекать микроэлементы из почвы... сера так и называется — это активатор потребления микроэлементов.

Видео о том, чем подкормить сад после заморозков, можно посмотреть здесь:

Какая подкормка действует быстрее всего

Внекорневая подкормка (через листья) действует значительно быстрее корневой. Идеальной комбинацией для опрыскивания является смесь карбамида (мочевины) и сульфата магния. Магний не только питает, но и защищает листья от возможных ожогов карбамидом.

Пропорции для опрыскивания (на 10 л воды):

Для молодых листьев: 50 г карбамида + 10 г сульфата магния.

Для укрепившихся листьев: 100 г карбамида + 20 г сульфата магния.

Антистрессовое средство для растений

Если вы ищете профессиональный результат, можно воспользоваться готовыми смесями на основе аминокислот, например, препаратом "Мегафол". Он максимально быстро насыщает клетки влагой и азотом именно тогда, когда растение "ослаблено" после холода. Автор видео подчеркивает, что опрыскивание является лишь дополнительной мерой.

Внекорневая подкормка у нас никогда не отменяет корневую подкормку растений, потому что именно с корневой подкормкой мы вносим под растение саму массу.

Через листья растение получает быстрый импульс, но основной запас питания оно должно брать именно из почвы. Поэтому лучший результат дает сочетание обоих методов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред