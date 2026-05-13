Дешево и навсегда: как избавиться от хруща и его личинок

Личинки майского жука годами живут в почве и уничтожают корни растений. Как определить период лета жуков и правильно обработать сад для максимальной защиты.

Борьба с майскими жуками и их личинками / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете

Почему личинки майского жука опаснее взрослых жуков

Как определить начало лета майского хруща

Когда и чем обрабатывать деревья от майских жуков

С приходом весеннего тепла сады и огороды оказываются под прямой угрозой, ведь именно в этот период начинается массовый лет майского хруща. Для многих хозяев появление этих насекомых ассоциируется с реальной перспективой потери урожая и гибели молодых саженцев. Главная опасность кроется не только во взрослых жуках, обгрызающих цветы и листья, но и в их личинках — червях, которые способны годами жить под землей, незаметно подгрызая корни клубники, овощей и плодовых деревьев. Главред расскажет о том, как избавиться от этих вредителей и их личинок навсегда.

Основная проблема: почему "химия" в почве не работает

Большинство садоводов пытаются уничтожить личинок, подливая яд под корни. Однако такой подход имеет существенные минусы, ведь пропитывать всю землю на участке будет слишком дорого, а яд действует локально. Если хрущ сидит в 10 см от зоны полива, он переждет и снова вернется к корням. Кроме того, массовое заливание почвы убивает полезных насекомых.

Когда начинать борьбу: "метод супермаркета"

Для эффективной защиты важно уловить момент, когда взрослые жуки только выходят из земли. Автор канала "Дача Агронома" советует простой способ мониторинга:

Смотрите на супермаркеты и смотрите, есть ли там на тротуарной плитке раздавленные майские жуки. Как только они вылезают из земли, они сразу летят на яркий свет ночью... Это стопроцентный сигнал, что летание началось.

Пошаговая инструкция по уничтожению вредителя

Заметили первых жуков возле фонарей или магазинов — отсчитывайте одну неделю.

Через 7–10 дней после начала лета обработайте все деревья инсектицидом (например, "Актарой").

В это время хрущи только едят и спариваются. Съев отравленные листья, они гибнут, не успев отложить яйца в землю.

Опрыскивание растений во время лета майских жуков — это самый дешевый и эффективный способ уничтожить насекомых и не дать им отложить яйца в почву, — подчеркивается в видео.

Как защитить клубнику от хрущей / Инфографика: Главред

Что делать, если личинки уже в земле

Если почва уже заражена червями прошлых лет, в видео советуют дополнительный этап: сначала залейте землю под растением чистой водой (для лучшего проникновения препарата), а затем равномерно полейте приствольный круг раствором инсектицида.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

