Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Дешево и навсегда: как избавиться от хруща и его личинок

Марина Иваненко
13 мая 2026, 16:56обновлено 13 мая, 17:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Личинки майского жука годами живут в почве и уничтожают корни растений. Как определить период лета жуков и правильно обработать сад для максимальной защиты.
Борьба с майскими жуками и их личинками
Борьба с майскими жуками и их личинками / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете

  • Почему личинки майского жука опаснее взрослых жуков
  • Как определить начало лета майского хруща
  • Когда и чем обрабатывать деревья от майских жуков

С приходом весеннего тепла сады и огороды оказываются под прямой угрозой, ведь именно в этот период начинается массовый лет майского хруща. Для многих хозяев появление этих насекомых ассоциируется с реальной перспективой потери урожая и гибели молодых саженцев. Главная опасность кроется не только во взрослых жуках, обгрызающих цветы и листья, но и в их личинках — червях, которые способны годами жить под землей, незаметно подгрызая корни клубники, овощей и плодовых деревьев. Главред расскажет о том, как избавиться от этих вредителей и их личинок навсегда.

Основная проблема: почему "химия" в почве не работает

Большинство садоводов пытаются уничтожить личинок, подливая яд под корни. Однако такой подход имеет существенные минусы, ведь пропитывать всю землю на участке будет слишком дорого, а яд действует локально. Если хрущ сидит в 10 см от зоны полива, он переждет и снова вернется к корням. Кроме того, массовое заливание почвы убивает полезных насекомых.

видео дня

Когда начинать борьбу: "метод супермаркета"

Для эффективной защиты важно уловить момент, когда взрослые жуки только выходят из земли. Автор канала "Дача Агронома" советует простой способ мониторинга:

Смотрите на супермаркеты и смотрите, есть ли там на тротуарной плитке раздавленные майские жуки. Как только они вылезают из земли, они сразу летят на яркий свет ночью... Это стопроцентный сигнал, что летание началось.

Пошаговая инструкция по уничтожению вредителя

  • Заметили первых жуков возле фонарей или магазинов — отсчитывайте одну неделю.
  • Через 7–10 дней после начала лета обработайте все деревья инсектицидом (например, "Актарой").

Видео о том, как избавиться от майских жуков и их личинок, можно посмотреть здесь:

В это время хрущи только едят и спариваются. Съев отравленные листья, они гибнут, не успев отложить яйца в землю.

Опрыскивание растений во время лета майских жуков — это самый дешевый и эффективный способ уничтожить насекомых и не дать им отложить яйца в почву, — подчеркивается в видео.

Как защитить клубнику от хрущей
Как защитить клубнику от хрущей / Инфографика: Главред

Что делать, если личинки уже в земле

Если почва уже заражена червями прошлых лет, в видео советуют дополнительный этап: сначала залейте землю под растением чистой водой (для лучшего проникновения препарата), а затем равномерно полейте приствольный круг раствором инсектицида.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород интересные новости вредители сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

18:22Война
Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областях

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областях

17:17Война
Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:16Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Последние новости

18:33

Боролись за жизнь: что известно о состоянии младенца после удара по Кривому Рогу

18:22

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

18:08

Дроны РФ более 7 часов терроризировали Житомирщину: что известно о последствиях атаки

18:06

Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счетВидео

17:49

Мистика или психология: почему дома постоянно пропадают вещи

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
17:44

"Честная мобилизация" призвала правоохранителей проверить "бронь" известных блоггеров, активистов и селебрити

17:39

Как родителям обращаться друг к другу в присутствии детей: в сети разгорелся спор

17:31

Варить в оболочке или без: производители сосисок поставили точку в многолетней дискуссии

17:31

В какой воде варить гречку - в холодной или горячей: большинство ошибается годами

Реклама
17:17

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областяхФото

17:16

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:00

Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 годуВидео

16:56

Дешево и навсегда: как избавиться от хруща и его личинок

16:55

Что нельзя сажать рядом с болгарским перцем: назван неочевидный сосед-враг

16:52

РФ модернизирует Ту-160 для ударов по Украине: в чём опасность и что скрывает Кремль

16:47

Супруги нашли тайник с золотом на кухне: во сколько оценили клад

16:24

Говорить "хто крайній" неправильно: как следует становиться в очередь на украинском

16:19

3 продукта, которые категорически нельзя готовить в аэрогриле: знают далеко не все

16:15

После атаки РФ в облэнерго сделали заявление о графиках отключений на Полтавщине

16:06

"Будет гораздо сложнее": Витвицкая рассекретила пол первенцаВидео

Реклама
15:21

Девушка поспешила на кассе самообслуживания и быстро пожалела

15:19

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

15:19

Жители одного города смогут пользоваться автобусами бесплатно: в чем причина

15:01

Нагар на сковородах и кастрюлях исчезнет без трения: поможет неожиданное средство

14:59

Колоссальная разница: девушка сравнила цены на продукты в Украине и Румынии

14:43

"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвиненийВидео

14:25

Что означает режим "L" на коробке автомат: сбивает с толку водителейВидео

14:01

Древняя река из пророчества исчезает: ученые заговорили о конце светаВидео

13:47

На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

13:45

Почему вянет рассада помидор: 4 ошибки, которые допускают почти всеВидео

13:43

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:33

Взлет курса доллара до 55–60 гривен: эксперт удивил прогнозом до конца года

13:27

Принц Уильям вынес приговор браку Гарри и Меган: "Нет шансов"

13:07

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:05

Буданов занимается важной работой по новым оборонным проектам, — военный аналитик

12:41

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позжеВидео

12:33

РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

12:18

Трамп и Си обсудят судьбу Украины: Небоженко раскрыл сценарий для Киева

12:15

Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

Реклама
12:12

США направили своих военных в Украину: какова их задача на фронте

12:11

Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

11:40

"У Путина только один путь": известна судьба оккупированных украинских городов

11:23

Томаты будут болеть и гнить: где нельзя сажать помидорыВидео

11:21

Зачем нужны высокие грядки в 2026 году: как их сделать идеальнымиВидео

11:18

Под Киевом продают особняк, похожий на замок вампиров: что скрыто внутриВидео

11:18

Грозовые дожди обрушатся на Украину: в каких регионах погода резко ухудшится

11:14

Скандальное выступление на Евровидении 2026 вызвало вмешательство полиции — деталиВидео

11:06

Путин и Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США

10:46

Ремонт дорог в Украине прекратится 1 июня: Максим Шкиль заявил о миллиардных долгах правительства перед компаниями

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять