Под Киевом продают особняк, похожий на замок вампиров: что скрыто внутри

Константин Пономарев
13 мая 2026, 11:18
Необычный дом блогерши Миледи с мебелью возрастом 300 лет, конюшней и подземным убежищем активно обсуждают в сети.
Под Киевом выставили на продажу "замок Дракулы" за 800 тысяч долларов
Под Киевом выставили на продажу "замок Дракулы" за 800 тысяч долларов / Коллаж Главред, фото: instagram.com/_.___.miledy.___._/

Вы узнаете:

  • Что скрывается внутри загадочного особняка под Киевом
  • Почему дом блогерши сравнили с "замком Дракулы"
  • Что находится на территории загадочного поместья

В селе Зазимье Броварского района выставили на продажу необычное поместье, которое пользователи соцсетей уже успели прозвать "замком Дракулы".

Видеообзор роскошного дома в TikTok опубликовал риелтор Роман Падун, а владелицей недвижимости является блогерша Миледи.

Особняк площадью 400 квадратных метров продают за 800 тысяч долларов (более 35 млн гривен). Вместе с домом будущий владелец получит почти гектар земли, отдельный дом для персонала, конюшню и большую благоустроенную территорию.

Дом с антикварной мебелью и атмосферой старинного замка

Во время обзора риелтор показал роскошные интерьеры с массивной мебелью, мраморной лестницей и высокими потолками. Особое внимание он уделил антикварным предметам.

"Хочу обратить внимание, что это раритет. Мебели больше 300 лет. Настоящая раритетная мебель. Тут только она сколько стоит", - рассказал Падун в видеообзоре.

Фото: tiktok.com/@rieltortop

По словам риелтора, дом отличается не только внешним видом, но и расположением. Он отметил, что поместье находится недалеко от Киева и подходит для тех, кто хочет жить за городом, сохраняя быстрый доступ к столице.

"Это не просто дом продается, тут продается место. Это Зазимье, отсюда сразу до метро Черниговская", - заявил он.

Библиотека, винный погреб и каминный зал

Поместье выполнено в романском и готическом стилях. Внутри находятся большие холлы с потолками высотой около 12 метров, библиотека, телевизионная комната, просторная кухня, столовая и каминный зал. Также в доме есть гардеробная и отдельная комната для хранения меховой одежды.

Фото: instagram.com/_.___.miledy.___._/

Дополняет атмосферу старинного замка винный погреб, массивные деревянные элементы и большое количество камня в интерьере.

Что рассказала владелица дома

Сама Миледи в описании недвижимости назвала поместье "атмосферным пространством с характером и настоящей эстетикой".

"Это место создавалось для красивой спокойной жизни за городом, где каждая деталь имеет настроение и историю. Дом для тех, кто ценит стиль, пространство и особую энергетику", - написала блогерша.

Она также отметила, что вместе с домом продаются спортивный плац для тренировок лошадей, современная конюшня и отдельный дом для персонала.

В поместье есть бомбоубежище

По информации из объявления, дом построен из качественных материалов и имеет трехуровневый фундамент. Подвал оборудован как потенциальное бомбоубежище.

Кроме того, в поместье установлена трехступенчатая система безопасности без "слепых зон". В каждой комнате находятся тревожные кнопки, а территория оборудована системой видеонаблюдения.

Также дом имеет собственную скважину с немецкой системой очистки воды и "умную" систему отопления.

Ранее Главред писал о том, что украинец купил дачу возле реки по цене смартфона. Заброшенный участок с разрушающимся зданием стал началом большого проекта. Владелец планирует превратить его в дом мечты своими силами.

Также сообщалось о том, что украинец купил самую дорогою квартиру в мире. Роскошная квартира в Монако побила все рекорды рынка недвижимости. Владельцем жилья стал миллиардер Ринат Ахметов.

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

