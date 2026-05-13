Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"У Путина только один путь": известна судьба оккупированных украинских городов

Мария Николишин
13 мая 2026, 11:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Жданов рассказал, кто может стать инвестором и восстановить оккупированные города.
'У Путина только один путь': известна судьба оккупированных украинских городов
Какова будет судьба оккупированных городов / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • У России нет денег на восстановление оккупированных городов
  • Донбасс могут отдать США для добычи ресурсов
  • На ЗАЭС РФ может запустить только один реактор

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предположил, что страна-агрессор Россия будет делать с оккупированными и разрушенными до основания украинскими городами.

По его словам, Мариуполь – классический пример "потемкинской деревни", когда фасад дома красят, а его стены рушатся.

видео дня

Он отметил, что действия России в отношении полностью разрушенных городов будут зависеть от инвестиций, которые ей удастся привлечь.

"У нее самой денег на восстановление нет. Мы же видим, как "процветают" захваченные Донецк и Луганск: там практически ничего не делается на протяжении всех лет оккупации, постоянно возникают проблемы с ЖКХ, мусором и прочим, работы нет, поскольку оккупанты вывезли заводы, а на территории промзон устраивают склады или ремонтные базы для российской техники", – сказал эксперт в интервью Главреду.

По его мнению, у Путина есть только один путь – искать инвестора, который вложится в оккупированные украинские регионы. При этом единственный кандидат на роль инвестора – это Дональд Трамп.

"Путин пытается купить Трампа, обещая отдать Штатам оккупированные территории под разработку – мол, идите копайте, что найдете, то и ваше. Это "приманка" для США. И Дмитриев ведет прямые переговоры с Уиткоффом и Кушнером именно поэтому. А там есть что добывать. В частности, на Донбассе, в районе Славянска и Краматорска, есть месторождения сланцевого газа, есть там и марганцевые руды, в Крыму добывают и обогащают ферросплавы", – подчеркнул Жданов.

Эксперт добавил, что другого варианта у России нет.

"Если Путин не убедит Трампа, не подкупит его такими "пряниками", то этот регион останется депрессивным и убыточным, а поставки будут осуществляться по остаточному принципу", — отметил он.

Что может сделать Россия с Запорожской АЭС

Жданов рассказал, что в случае с Запорожской АЭС максимум, на что способна Россия, – это запустить один реактор. Больше охладители не выдержат, ведь эта станция работала только благодаря водохранилищу.

"Поэтому России придется и в дальнейшем держать пять реакторов в холодном режиме, а один запустят. К его запуску РФ готовится – тайно строит подстанцию. Однако это все, на что Россия способна. Пять реакторов будут стоять в глуши. И здесь экономические задачи влекут за собой военные, в частности, для России возникает необходимость восстановить водохранилище. А чтобы это сделать, нужно восстановить Каховскую дамбу. А чтобы восстановить дамбу, нужен плацдарм на правом берегу Днепра", — подытожил эксперт.

'У Путина только один путь': известна судьба оккупированных украинских городов
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Планы РФ в отношении оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко ранее сообщал, что Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации на временно оккупированных территориях, которые провела на территории захваченного Донбасса.

По его словам, россияне также планируют проведение геологической разведки, быструю добычу и вывоз ценного сырья как минимум из 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита.

Оккупированные территории — последние новости

Как сообщал Главред, аналитики ISW говорили, что Россия сохраняет свои территориальные цели за пределами остальной неоккупированной Донецкой области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что восстанавливать разрушенные до основания украинские города Россия точно не будет, поскольку это требует колоссальных средств и огромных инвестиций.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк рассказывал, что российская мобилизация на временно оккупированных территориях Украины неэффективна, поскольку там фактически отсутствует полноценный ресурс людей, которые могли бы воевать и держать оружие.

Читайте также:

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
оккупированные территории Владимир Путин Олег Жданов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:07Война
РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

12:33Война
Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов

12:30Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Китайский гороскоп на сегодня, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

Китайский гороскоп на сегодня, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

Последние новости

13:07

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:05

Буданов занимается важной работой по новым оборонным проектам, — военный аналитик

12:41

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позжеВидео

12:33

РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

12:30

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
12:22

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

12:18

Трамп и Си обсудят судьбу Украины: Небоженко раскрыл сценарий для Киева

12:15

Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

12:12

США направили своих военных в Украину: какова их задача на фронте

Реклама
12:11

Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

11:40

"У Путина только один путь": известна судьба оккупированных украинских городов

11:23

Томаты будут болеть и гнить: где нельзя сажать помидорыВидео

11:21

Зачем нужны высокие грядки в 2026 году: как их сделать идеальнымиВидео

11:18

Под Киевом продают особняк, похожий на замок вампиров: что скрыто внутриВидео

11:18

Грозовые дожди обрушатся на Украину: в каких регионах погода резко ухудшится

11:14

Скандальное выступление на Евровидении 2026 вызвало вмешательство полиции — деталиВидео

11:06

Путин и Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США

10:46

Ремонт дорог в Украине прекратится 1 июня: Максим Шкиль заявил о миллиардных долгах правительства перед компаниями

10:01

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненыхФото

10:00

Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину

Реклама
09:57

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

09:54

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угрозаФото

09:36

Враг имеет новые продвижения на важном направлении фронта - детали от DeepState

09:17

Путин пытается скрыть слабость: в ISW назвали цель ракетных угроз РФ

09:07

Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

08:28

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

08:20

Взрывы в Анапе и Тамани: дроны атаковали важный для РФ порт, вспыхнул пожар

08:10

Визит Трампа в Китай: Небоженко рассказал, возможна ли "большая сделка"мнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

Тысячи людей остались без света: РФ нанесла удар по Полтаве, что известно

07:19

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

06:43

Взрывы в Харькове: после налета дронов загорелся объект инфраструктуры

05:31

Звучит как выдумка: какие необычные профессии действительно существовали в СССР

05:02

Шикарный салат из крабовых палочек на весну - готовится 7 минут

04:39

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

04:15

Почему у кошек появляются огромные щеки – настоящую причину знают единицыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящей кошки за 12 с

03:32

Кому судьба готовит резкий поворот: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:11

Не переступай — не вырастешь: откуда взялся этот популярный запрет

Реклама
02:18

Почему Путин снова угрожает "Сарматом": в ЦПД оценили и указали на важную деталь

00:53

Опасность растет: в одном из регионов Украины объявили обязательную эвакуацию

00:21

Кто прошел в финал Евровидения 2026: аутсайдер букмекеров ворвался в топ

00:06

Перезапуск или отключение смартфона: эксперты окончательно ответили, что лучшеВидео

12 мая, вторник
23:16

Скрипка не выдержала: фавориты Евровидения 2026 столкнулись с проблемой на сценеВидео

23:01

Желтые листья чеснока исчезнут за считанные дни: какая простая подкормка вернет зелень

22:51

Битва фаворитов Евровидения 2026 в первом полуфинале: как выступили возможные победители

22:39

РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

22:22

Зачем на заборы вешали дырявые горшки: секрет древней украинской традиции

22:15

"Не имею права говорить": LELEKA сделала заявление о правилах ЕвровиденияВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять