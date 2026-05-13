'У Путина только один путь': известна судьба оккупированных украинских городов

Жданов рассказал, кто может стать инвестором и восстановить оккупированные города.

Какова будет судьба оккупированных городов

Главное из заявления эксперта:

У России нет денег на восстановление оккупированных городов

Донбасс могут отдать США для добычи ресурсов

На ЗАЭС РФ может запустить только один реактор

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предположил, что страна-агрессор Россия будет делать с оккупированными и разрушенными до основания украинскими городами.

По его словам, Мариуполь – классический пример "потемкинской деревни", когда фасад дома красят, а его стены рушатся.

Он отметил, что действия России в отношении полностью разрушенных городов будут зависеть от инвестиций, которые ей удастся привлечь.

"У нее самой денег на восстановление нет. Мы же видим, как "процветают" захваченные Донецк и Луганск: там практически ничего не делается на протяжении всех лет оккупации, постоянно возникают проблемы с ЖКХ, мусором и прочим, работы нет, поскольку оккупанты вывезли заводы, а на территории промзон устраивают склады или ремонтные базы для российской техники", – сказал эксперт в интервью Главреду.

По его мнению, у Путина есть только один путь – искать инвестора, который вложится в оккупированные украинские регионы. При этом единственный кандидат на роль инвестора – это Дональд Трамп.

"Путин пытается купить Трампа, обещая отдать Штатам оккупированные территории под разработку – мол, идите копайте, что найдете, то и ваше. Это "приманка" для США. И Дмитриев ведет прямые переговоры с Уиткоффом и Кушнером именно поэтому. А там есть что добывать. В частности, на Донбассе, в районе Славянска и Краматорска, есть месторождения сланцевого газа, есть там и марганцевые руды, в Крыму добывают и обогащают ферросплавы", – подчеркнул Жданов.

Эксперт добавил, что другого варианта у России нет.

"Если Путин не убедит Трампа, не подкупит его такими "пряниками", то этот регион останется депрессивным и убыточным, а поставки будут осуществляться по остаточному принципу", — отметил он.

Что может сделать Россия с Запорожской АЭС

Жданов рассказал, что в случае с Запорожской АЭС максимум, на что способна Россия, – это запустить один реактор. Больше охладители не выдержат, ведь эта станция работала только благодаря водохранилищу.

"Поэтому России придется и в дальнейшем держать пять реакторов в холодном режиме, а один запустят. К его запуску РФ готовится – тайно строит подстанцию. Однако это все, на что Россия способна. Пять реакторов будут стоять в глуши. И здесь экономические задачи влекут за собой военные, в частности, для России возникает необходимость восстановить водохранилище. А чтобы это сделать, нужно восстановить Каховскую дамбу. А чтобы восстановить дамбу, нужен плацдарм на правом берегу Днепра", — подытожил эксперт.

Планы РФ в отношении оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко ранее сообщал, что Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации на временно оккупированных территориях, которые провела на территории захваченного Донбасса.

По его словам, россияне также планируют проведение геологической разведки, быструю добычу и вывоз ценного сырья как минимум из 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита.

Как сообщал Главред, аналитики ISW говорили, что Россия сохраняет свои территориальные цели за пределами остальной неоккупированной Донецкой области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что восстанавливать разрушенные до основания украинские города Россия точно не будет, поскольку это требует колоссальных средств и огромных инвестиций.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк рассказывал, что российская мобилизация на временно оккупированных территориях Украины неэффективна, поскольку там фактически отсутствует полноценный ресурс людей, которые могли бы воевать и держать оружие.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

