Путину Донбасса мало: Пушилин назвал территории, которые хочет оккупировать РФ

Лидер одной из непризнанных "народных республик" случайно проговорился о реальных целях РФ.

Путин хочет оккупировать гораздо больше территорий, чем говорит

Территориальные требования страны-агрессора России к Украине не ограничиваются вопросом вывода войск из Донбасса. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Недавно гауляйтер временно оккупированного Донецка Денис Пушилин заявил СМИ, что Россия должна создать "буферную зону" в Днепропетровской области, чтобы обеспечить безопасность оккупированного Великоновосельского района Донецкой области, и полностью захватить остальную часть неоккупированной Запорожской области.

Это заявление противоречит высокопоставленным чиновникам Кремля, которые неоднократно утверждали, что единственным нерешенным вопросом в мирных переговорах остается отказ Украины уступить неоккупированную часть Донецкой области.

"ISW давно считает, что Россия сохраняет свои территориальные цели за пределами остальной неоккупированной Донецкой области", — подчеркнули аналитики.

Напомним, Главред писал, что российское руководство не ограничивается претензиями на Донецкую область и лелеет амбициозные планы по захвату новых территорий Украины. В то же время у врага нет для этого ресурсов.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявлял, что Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач.

Накануне Борис Филатов заявлял, что захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Днепр приближается к линии фронта. Город расположен в центре страны прямо на "перекрестке трех фронтов".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

