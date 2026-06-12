Потеряла много крови: с российской певицей Ольгой Бузовой случилось несчастье

Российская певица вызвала медиков, так как испытывала сильное кровотечение.

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Ольга Бузова сильно травмировалась/ коллаж: Главред, фото: t.me/byzova_m

Кратко:

Что случилось с Бузовой

Как ее лечили

Известную российскую "певицу" и ведущую Ольгу Бузову, которая фанатеет от кровавого вторжения РФ в Украину, госпитализировали из-за серьезной травмы.

Как сообщают российские пропагандисты, певица неудачно упала в душе у себя дома и не смогла обойтись без помощи медиков.

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Бузова оказалась в больнице / Фото Стархит

Ранее пиар-директор Бузовой объявил, что ее пришлось экстренно прооперировать. Открытого перелома не было, но хирургического вмешательства избежать не удалось. Певица рассекла колено и потеряла много крови.

"После падения сделали операцию, она длилась около трех часов. Наложили швы. Сейчас Оля отходит от наркоза", — поделился он.

На фото видно, что нога Бузовой сильно пострадала. Сквозь бинты отчетливо проступают кровавые пятна. Из-за травмы в душевой певице уже пришлось отказаться от грядущего концерта.

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Ранее Главред сообщал, что российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, вывалила правду о своей жизни.

Ранее также популярный голивудский актер Дуэйн Джонсон рассказал, что недавно у него были подозрения на рак, которые он скрывал от всех, включая свою жену Лорен Хашиан.

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О персоне: Ольга Бузова Ольга Бузова — российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер. Известна как бывшая участница, а позднее бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ"; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".

В 2022 году поддержала вторжение России в Украину, посетила оккупированные территории Украины, продвигала символ российского вторжения в социальных сетях.

В июле 2017 года из-за гастролей в аннексированном Крыму Бузову внесли в базу "Миротворец".

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