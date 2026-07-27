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Нападение на выставку в Киевской области, в результате которого погибли 11 человек: какое решение принял суд в отношении организатора

Тарас Сидоржевский
27 июля 2026, 15:57
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Прокуратура настаивала на риске давления на свидетелей, а параллельно проверяет действия военного командования, полиции и местных властей.
Капитановка
Организатора взяли под стражу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Кратко:

  • Организатора выставки в Капитановке взяли под стражу на 60 дней
  • Залог не предусмотрен, подозрение - служебная халатность
  • Удар РФ 24 июля унес жизни 11 человек, ещё около 100 ранены

Суд в Киеве поместил под стражу на 60 дней без права внесения залога Василия Гончарука - руководителя ассоциации "Армада" и организатора выставки вооружения в селе Капитановка, по которой 24 июля российские войска нанесли ракетный удар. Ходатайство прокуратуры удовлетворили полностью.

Сторона обвинения обосновывала необходимость изоляции двумя аргументами: подозреваемый может скрываться от следствия или попытаться повлиять на свидетелей. Защита с этими доводами не согласилась и возражала против избрания самой строгой меры пресечения.

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"Суд постановил содержать подозреваемого под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Что инкриминируют организатору

Гончаруку сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель людей и другие тяжкие последствия. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство по самому факту российской атаки правоохранители ведут отдельно - как нарушение законов и обычаев войны. Еще одно направление расследования касается должностных лиц: проверяются действия представителей правоохранительных органов, военного командования, государственной власти и местного самоуправления, которые могли быть осведомлены о подготовке мероприятия.

Последствия удара по Капитановке

Целенаправленный удар по месту, где проходила выставка вооружения, россияне нанесли в пятницу, 24 июля. Одиннадцать человек погибли - один из раненых впоследствии скончался в больнице. Еще около сотни человек получили ранения, а взрывы повредили жилые дома, гостиницы, ресторан и десятки автомобилей.

Как ранее сообщал Главред, вопрос о допустимости такого скопления людей в прифронтовой стране сразу после атаки, среди прочих, прокомментировал Юрий Игнат.

"В ВСУ давно запрещены массовые мероприятия", - заявил он, комментируя последствия удара.

В ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трёх районах столицы.

Об источнике: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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