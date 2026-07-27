Догадываются единицы: что на самом деле означает выражение 'ханьки м’яти'

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Украинский язык богат образными выражениями, которые на первый взгляд звучат забавно и даже загадочно. Одно из таких – "ханьки м’яти". Для тех, кто впервые слышит этот фразеологизм, он может показаться странным: что это за "ханьки" и почему их нужно м’яти?
Что означает фразеологизм "ханьки м’яти"
В словарях "ханька" зафиксирована как устаревшее украинское название тыквы. Соответственно, "ханьки" - это множественное число.
В толковом словаре выражение "мять ханьки" объясняется как:
- Бездельничать, ничего не делать;
- Тратить время, медлить с чем-то, не торопиться;
- Добиваться чьей-либо благосклонности, ухаживать.
То есть это выражение может иметь два основных оттенка: безделье или попытка привлечь внимание.
Oboz.ua приводит целый ряд колоритных синонимов:
- байдики бити (або байдикувати);
- баглаї гнути;
- боки бити;
- собак ганяти;
- дурня клеїти (саме так, це означає не поводитись по-дурному, а ледарювати);
- ґави ловити;
- горобцям дулі давати;
- посиденьки / походеньки справляти;
- за холодну воду не братися;
- з-під пазурця собі не виколупнути;
- сім неділь на тиждень справляти.
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Об источнике: Толковый словарь
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