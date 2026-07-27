Догадываются единицы: что на самом деле означает выражение 'ханьки м’яти'

Фразеологизм "ханьки м’яти" знаком многим украинцам, но его истинное значение и происхождение известны далеко не всем.

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Что означает фразеологизм "мять платки" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что означает фразеологизм "ханьки м’яти"

Когда употребляют выражение "ханьки м’яти"

Украинский язык богат образными выражениями, которые на первый взгляд звучат забавно и даже загадочно. Одно из таких – "ханьки м’яти". Для тех, кто впервые слышит этот фразеологизм, он может показаться странным: что это за "ханьки" и почему их нужно м’яти?

Что означает фразеологизм "ханьки м’яти"

В словарях "ханька" зафиксирована как устаревшее украинское название тыквы. Соответственно, "ханьки" - это множественное число.

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В толковом словаре выражение "мять ханьки" объясняется как:

Бездельничать, ничего не делать;

Тратить время, медлить с чем-то, не торопиться;

Добиваться чьей-либо благосклонности, ухаживать.

То есть это выражение может иметь два основных оттенка: безделье или попытка привлечь внимание.

Oboz.ua приводит целый ряд колоритных синонимов:

байдики бити (або байдикувати);

баглаї гнути;

боки бити;

собак ганяти;

дурня клеїти (саме так, це означає не поводитись по-дурному, а ледарювати);

ґави ловити;

горобцям дулі давати;

посиденьки / походеньки справляти;

за холодну воду не братися;

з-під пазурця собі не виколупнути;

сім неділь на тиждень справляти.

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Об источнике: Толковый словарь Толковый словарь - это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных нюансов употребления. Основная цель толкового словаря - помочь пользователю понять значение слова и правильно применять его в речи.

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