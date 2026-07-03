Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

Вы узнаете:
- Говорить "большое спасибо" - это ошибка
- Откуда происходит слово "дякую"
- Как правильно благодарить на украинском
Многие украинцы, переходя на украинский язык или совершенствуя свою речь, время от времени сталкиваются с распространенными языковыми ошибками. В частности, многие люди употребляют словосочетание "велике дякую", даже не подозревая, что оно не соответствует нормам современного украинского языка.
О том, как правильно благодарить на украинском языке, в комментарии "Телеграфу" рассказала литературный редактор и корректор украинского языка Юлия Мороз.
Откуда происходит слово "дякую"
По словам лингвиста, в украинском языке нормативными являются как слово "дякую", так и "спасибі".
"Слово "дякую" гораздо древнее, чем "спасибі", впервые оно было зафиксировано в 1433 году. Существует мнение, что "дякую" в украинский язык пришло из немецкого (danke) через посредство польского (dziękuję). Однако корни этого слова уходят еще во времена Римской империи, ведь древненемецкое слово denken родственно латинскому tongeo - "знаю" (их первоначальное значение тесно связано с существительным "мысль", потому что тогда люди рассуждали так: "вы сделали мне добро, я думаю, я помню об этом")", - объясняет лингвист.
Можно ли говорить "большое спасибо"
В то же время Мороз обратила внимание на одну из самых распространенных языковых ошибок. Многие украинцы говорят "дуже дякую", хотя такая конструкция не соответствует нормам украинского языка. Дело в том, что слово "дякую" является глаголом, поэтому его нельзя сочетать с прилагательными.
Как правильно выражать благодарность на украинском
Если хочется подчеркнуть искренность или силу благодарности, вместо ошибочного выражения "велике дякую" стоит использовать нормативные наречия.
- ґречно дякую;
- дуже дякую;
- красно дякую;
- вельми дякую;
- сердечно дякую;
- щиро дякую.
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О авторе: Юлия Мороз
Юлия Мороз - литературный редактор, корректор украинского языка. Она публикует свои наблюдения о языке и редактировании. Занимается редактированием публицистики и художественной литературы.
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