Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

Привычное для многих словосочетание "большое спасибо" на самом деле не соответствует нормам украинского языка.

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Как правильно благодарить на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Говорить "большое спасибо" - это ошибка

Откуда происходит слово "дякую"

Как правильно благодарить на украинском

Многие украинцы, переходя на украинский язык или совершенствуя свою речь, время от времени сталкиваются с распространенными языковыми ошибками. В частности, многие люди употребляют словосочетание "велике дякую", даже не подозревая, что оно не соответствует нормам современного украинского языка.

О том, как правильно благодарить на украинском языке, в комментарии "Телеграфу" рассказала литературный редактор и корректор украинского языка Юлия Мороз.

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Откуда происходит слово "дякую"

По словам лингвиста, в украинском языке нормативными являются как слово "дякую", так и "спасибі".

"Слово "дякую" гораздо древнее, чем "спасибі", впервые оно было зафиксировано в 1433 году. Существует мнение, что "дякую" в украинский язык пришло из немецкого (danke) через посредство польского (dziękuję). Однако корни этого слова уходят еще во времена Римской империи, ведь древненемецкое слово denken родственно латинскому tongeo - "знаю" (их первоначальное значение тесно связано с существительным "мысль", потому что тогда люди рассуждали так: "вы сделали мне добро, я думаю, я помню об этом")", - объясняет лингвист.

Можно ли говорить "большое спасибо"

В то же время Мороз обратила внимание на одну из самых распространенных языковых ошибок. Многие украинцы говорят "дуже дякую", хотя такая конструкция не соответствует нормам украинского языка. Дело в том, что слово "дякую" является глаголом, поэтому его нельзя сочетать с прилагательными.

Как правильно выражать благодарность на украинском

Если хочется подчеркнуть искренность или силу благодарности, вместо ошибочного выражения "велике дякую" стоит использовать нормативные наречия.

ґречно дякую;

дуже дякую;

красно дякую;

вельми дякую;

сердечно дякую;

щиро дякую.

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О авторе: Юлия Мороз Юлия Мороз - литературный редактор, корректор украинского языка. Она публикует свои наблюдения о языке и редактировании. Занимается редактированием публицистики и художественной литературы.

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