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Первый весенний урожай: перечень овощей, которые стоит посеять осенью

Марина Иваненко
17 августа 2026, 22:32
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Какие овощи сеять осенью для раннего урожая? Подзимний посев подходит для моркови, петрушки, шпината, укропа, чеснока и лука.
Что посеять осенью
Что посеять осенью / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какие овощи сеять осенью
  • Когда проводить подзимний посев
  • Как подготовить почву

Поздняя осень - это не только период уборки участка, но и возможность подготовить огород к следующему сезону. Подзимний посев позволяет семенам пройти естественное закаливание в почве и начать прорастать с наступлением весны, благодаря чему первые всходы могут появиться раньше. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Super Express, зимний посев позволяет получить свежую зелень и первые овощи раньше, чем при стандартной весенней посадке.

видео дня

Какие овощи подходят для осеннего посева

Для подзимнего посева важно выбирать морозостойкие или специально предназначенные для осеннего посева сорта, семена которых способны перенести зимние условия в почве:

  1. Морковь и петрушка: семена соответствующих сортов могут перезимовать в почве и дать ранние всходы весной.
  2. Шпинат и укроп: при благоприятных условиях семена перезимовывают в почве и начинают прорастать после установления соответствующей температуры весной.
  3. Зимний чеснок и лук: высаженные осенью зубчики чеснока и луковицы успевают укорениться до наступления морозов, что обеспечивает растениям ранний старт весной.

Видео о том, что можно посеять осенью, можно посмотреть здесь:

Основные правила и риски подзимнего посева

Успех осеннего посева в значительной степени зависит от правильно выбранного времени и подготовки почвы:

  • Не спешить с посевом: работы проводят после наступления стабильных холодов. Если посеять семена слишком рано, они могут прорасти до морозов, а всходы - пострадать от холода.
  • Подготовить почву: участок заранее очищают от сорняков, рыхлят и при необходимости вносят удобрения. Важно также подготовить бороздки до промерзания земли.
  • Увеличить норму высева: осенью семена высевают несколько гуще, чем весной, поскольку часть семян может не пережить зиму или не прорасти.
Какие растения нельзя выращивать совместно
Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика Главред

Результат подзимнего посева зависит от погодных условий, температуры и влажности почвы. В то же время правильно проведенный осенний посев может помочь получить первые всходы и урожай раньше, чем после весенней посадки.

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Об источнике: Super Express

Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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