Первый весенний урожай: перечень овощей, которые стоит посеять осенью

Какие овощи сеять осенью для раннего урожая? Подзимний посев подходит для моркови, петрушки, шпината, укропа, чеснока и лука.

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Что посеять осенью / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие овощи сеять осенью

Когда проводить подзимний посев

Как подготовить почву

Поздняя осень - это не только период уборки участка, но и возможность подготовить огород к следующему сезону. Подзимний посев позволяет семенам пройти естественное закаливание в почве и начать прорастать с наступлением весны, благодаря чему первые всходы могут появиться раньше. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Super Express, зимний посев позволяет получить свежую зелень и первые овощи раньше, чем при стандартной весенней посадке.

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Какие овощи подходят для осеннего посева

Для подзимнего посева важно выбирать морозостойкие или специально предназначенные для осеннего посева сорта, семена которых способны перенести зимние условия в почве:

Морковь и петрушка: семена соответствующих сортов могут перезимовать в почве и дать ранние всходы весной. Шпинат и укроп: при благоприятных условиях семена перезимовывают в почве и начинают прорастать после установления соответствующей температуры весной. Зимний чеснок и лук: высаженные осенью зубчики чеснока и луковицы успевают укорениться до наступления морозов, что обеспечивает растениям ранний старт весной.

Видео о том, что можно посеять осенью, можно посмотреть здесь:

Основные правила и риски подзимнего посева

Успех осеннего посева в значительной степени зависит от правильно выбранного времени и подготовки почвы:

Не спешить с посевом: работы проводят после наступления стабильных холодов. Если посеять семена слишком рано, они могут прорасти до морозов, а всходы - пострадать от холода.

работы проводят после наступления стабильных холодов. Если посеять семена слишком рано, они могут прорасти до морозов, а всходы - пострадать от холода. Подготовить почву: участок заранее очищают от сорняков, рыхлят и при необходимости вносят удобрения. Важно также подготовить бороздки до промерзания земли.

участок заранее очищают от сорняков, рыхлят и при необходимости вносят удобрения. Важно также подготовить бороздки до промерзания земли. Увеличить норму высева: осенью семена высевают несколько гуще, чем весной, поскольку часть семян может не пережить зиму или не прорасти.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика Главред

Результат подзимнего посева зависит от погодных условий, температуры и влажности почвы. В то же время правильно проведенный осенний посев может помочь получить первые всходы и урожай раньше, чем после весенней посадки.

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Об источнике: Super Express Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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