Как избавиться от огневки на самшите: поможет средство из кухонного шкафчика

Вы узнаете:
- Чем обработать самшит от моли
- Как бороться с самшитовой огневкой
Самшитовая огневка - один из самых агрессивных садовых вредителей, личинки которого способны за несколько дней уничтожить зеленую крону, оставляя лишь паутину и сухие ветки. Если не принять меры вовремя, растение постепенно засыхает и теряет декоративность.
Признаки поражения
Первыми признаками появления моли являются тонкая паутина между ветвями, тёмные следы жизнедеятельности и быстрое пожелтение листьев, пишет Kobieta Interia. На начальном этапе гусеницы выедают мякоть, а впоследствии полностью уничтожают молодые побеги и даже кору.
Домашнее средство против огненки
Для борьбы с гусеницами не обязательно сразу прибегать к агрессивным химикатам. Эффективным может оказаться простой раствор на основе чеснока и уксуса. Он создает неблагоприятную среду для вредителей и помогает сохранить растение.
Для приготовления понадобится литр тёплой воды, 6 зубчиков чеснока, 2 столовые ложки столового уксуса (10%) и несколько капель жидкого мыла. Чеснок следует измельчить, залить водой и оставить настаиваться на сутки. Затем жидкость процедить, добавить уксус и мыло, перелить в пульверизатор.
Как правильно проводить обработку
Опрыскивание рекомендуем проводить утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей. Особое внимание следует уделить внутренним ветвям и нижней стороне листьев, ведь именно там чаще всего прячутся личинки. Процедуру следует повторять каждые 5–7 дней, а после дождя обязательно обновлять защитный слой.
Чеснок содержит сернистые соединения с резким запахом, который отпугивает насекомых, а уксус создает временную кислую среду, вредную для гусениц.
Когда нужны дополнительные методы
Народные методы лучше всего работают в качестве профилактики или при небольшом поражении. Если гусениц слишком много, стоит сочетать обработку с ручным сбором насекомых. В случае массового распространения целесообразно применять специализированные биологические препараты, а при необходимости - химические средства, следуя инструкциям производителя.
Смотрите видео о том, как защитить самшит от огневки:
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Об источнике: Kobieta Interia
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