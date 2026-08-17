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Как избавиться от огневки на самшите: поможет средство из кухонного шкафчика

Инна Ковенько
17 августа 2026, 03:15
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Самшитовая огневка может уничтожить пышный куст буквально за несколько дней, если вовремя не заметить первые признаки её появления.
Как избавиться от огневки на самшите: поможет средство из кухонного шкафчика
Как избавиться от самшитовой моли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем обработать самшит от моли
  • Как бороться с самшитовой огневкой

Самшитовая огневка - один из самых агрессивных садовых вредителей, личинки которого способны за несколько дней уничтожить зеленую крону, оставляя лишь паутину и сухие ветки. Если не принять меры вовремя, растение постепенно засыхает и теряет декоративность.

Признаки поражения

Первыми признаками появления моли являются тонкая паутина между ветвями, тёмные следы жизнедеятельности и быстрое пожелтение листьев, пишет Kobieta Interia. На начальном этапе гусеницы выедают мякоть, а впоследствии полностью уничтожают молодые побеги и даже кору.

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Домашнее средство против огненки

Для борьбы с гусеницами не обязательно сразу прибегать к агрессивным химикатам. Эффективным может оказаться простой раствор на основе чеснока и уксуса. Он создает неблагоприятную среду для вредителей и помогает сохранить растение.

Для приготовления понадобится литр тёплой воды, 6 зубчиков чеснока, 2 столовые ложки столового уксуса (10%) и несколько капель жидкого мыла. Чеснок следует измельчить, залить водой и оставить настаиваться на сутки. Затем жидкость процедить, добавить уксус и мыло, перелить в пульверизатор.

Как правильно проводить обработку

Опрыскивание рекомендуем проводить утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей. Особое внимание следует уделить внутренним ветвям и нижней стороне листьев, ведь именно там чаще всего прячутся личинки. Процедуру следует повторять каждые 5–7 дней, а после дождя обязательно обновлять защитный слой.

Чеснок содержит сернистые соединения с резким запахом, который отпугивает насекомых, а уксус создает временную кислую среду, вредную для гусениц.

Когда нужны дополнительные методы

Народные методы лучше всего работают в качестве профилактики или при небольшом поражении. Если гусениц слишком много, стоит сочетать обработку с ручным сбором насекомых. В случае массового распространения целесообразно применять специализированные биологические препараты, а при необходимости - химические средства, следуя инструкциям производителя.

Смотрите видео о том, как защитить самшит от огневки:

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Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) - польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

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