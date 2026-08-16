Яблоки пролежат до весны: главное правило сбора, о котором знают не все

Как понять, что яблоки уже пора собирать? Четыре признака помогут определить степень зрелости плодов и правильно подготовить урожай к хранению.

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Когда нужно собирать яблоки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как определить подходящее время для сбора яблок

Какие признаки указывают на готовность плодов к сбору

В какую погоду лучше собирать яблоки

Как правильно срывать плоды, чтобы они дольше хранились

Продолжительность хранения яблок в значительной степени зависит от сорта, но не менее важны правильные сроки сбора и условия, в которых урожай будет находиться зимой. Если собрать плоды слишком рано, они могут не успеть приобрести характерный для сорта вкус и будут хуже храниться. Если же опоздать со сбором, яблоки могут быстрее портиться во время хранения. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "На пенсии", для длительного хранения яблоки рекомендуется собирать в фазе так называемой съемной зрелости. В этот момент плод уже сформирован, но еще не достиг полной потребительской зрелости и остается достаточно плотным.

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Как определить готовность яблок к сбору

Основные признаки зрелости

Чтобы правильно определить время сбора, стоит обращать внимание сразу на несколько признаков. У многих сортов семена внутри яблока к моменту съемной зрелости меняют цвет с белого на светло-коричневый или коричневый.

Еще один важный показатель - легкость отделения плода от ветки. Созревшее для сбора яблоко обычно можно осторожно снять легким движением вверх или поворотом, не прилагая значительных усилий.

Меняется и окраска кожицы. В зависимости от сорта зеленый цвет у плодоножки может становиться светлее или приобретать желтоватый оттенок. Первые здоровые яблоки, естественным образом упавшие на землю, также могут служить дополнительным признаком приближения срока сбора урожая. В то же время падалица не является универсальным показателем, поскольку плоды могут опадать из-за ветра, повреждений или болезней.

Видео о том, когда нужно собирать яблоки, можно посмотреть здесь:

Когда лучше собирать яблоки

Для длительного хранения желательно выбрать сухой день. Плоды лучше снимать после того, как высохнет утренняя роса, или во второй половине дня, когда на поверхности уже нет влаги.

Мокрые яблоки нежелательно сразу укладывать на хранение. Избыток влаги на поверхности может способствовать развитию грибковых заболеваний и ускорить порчу плодов.

Не стоит собирать урожай и в сильную жару. Если сильно нагретые солнцем яблоки сразу перенести в прохладный погреб, из-за резкого перепада температуры на них может образоваться конденсат. Лучше дать плодам немного остыть в затененном месте.

Что любит и чего не любит яблоня / Инфографика: Главред

Как правильно снимать яблоки с дерева

Во время сбора важно обращаться с плодами максимально осторожно. Яблоки, предназначенные для длительного хранения, нельзя бросать в ведра или ящики, поскольку даже небольшие удары могут привести к появлению вмятин, которые впоследствии станут очагами гниения.

Плод следует осторожно обхватить ладонью и слегка повернуть вверх. Если яблоко готово к сбору, оно отделится вместе с плодоножкой без значительного усилия.

Не рекомендуется отрывать плодоножки, ведь повреждения в месте отрыва могут сократить срок хранения. Также не стоит без необходимости вытирать естественный восковой налет с кожуры. Он помогает плоду удерживать влагу и является одним из естественных защитных барьеров.

После сбора яблоки желательно перебрать, отделив поврежденные, больные или перезрелые плоды. Для длительного хранения лучше оставлять только здоровые яблоки без вмятин, трещин и следов гниения. Именно правильное время сбора и бережное обращение с урожаем в значительной степени определяют, насколько хорошо он сохранит свои свойства в течение холодного сезона.

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