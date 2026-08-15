Цены упали на 34% всего за неделю: популярный продукт дешевеет на глазах

Кратко:
- Арбузы в Украине подешевели до 2–10 грн/кг
- Это на 34% меньше, чем в конце прошлой недели
- Сейчас цены на 47% ниже, чем в 2025 году
Цены на арбузы в Украине обвалились до 2–10 грн/кг, что в среднем на 34% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причина - резкий рост предложения бахчевой продукции. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
"Благоприятная погода почти на всей территории страны позволяет хозяйствам не прекращать уборку урожая. Из-за жары темпы созревания плодов в полях существенно ускорились, поэтому объемы, поступающие на рынок одновременно, превышают текущую пропускную способность каналов сбыта", - говорится в сообщении.видео дня
Еще один фактор давления - состояние самой продукции. Засуха в южных областях негативно сказывается на качестве арбузов, и это дополнительно толкает цены вниз.
Сравнение с прошлогодним сезоном демонстрирует масштаб падения цен: сейчас арбузы в Украине стоят в среднем на 47% дешевле, чем за аналогичный период 2025 года.
Аналитики добавляют, что цены на арбузы весом более 5 кг, скорее всего, продолжат снижаться, поскольку фермеры будут стремиться ускорить темпы реализации и как можно быстрее распродать имеющиеся объемы.
Угрожает ли Украине дефицит продуктов
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что продовольственного дефицита в Украине нет, а пустые полки в некоторых супермаркетах - это временное следствие сбоев в поставках после атак страны-агрессора России.
По его словам, Россия хочет подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости.
"Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, как и топливный в 2022 году, будет устранен. Продукты будут на полках. Продукты будут на рынках", - подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в июле по сравнению с июнем этого года на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего (на 6% и 5,9%) подешевели яйца и овощи. На 1,3–0,6% снизились цены на свинину, мясо птицы, продукты переработки зерновых, сало.
В Украине после незначительного удешевления в июле гречка может снова начать дорожать уже в августе. Несмотря на сезонное увеличение предложения, предпосылок для длительного снижения цен пока нет.
Длительная жара и недостаток осадков негативно повлияли на формирование урожая картофеля в Украине, что может привести к существенному повышению цен осенью.
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Об источнике: EastFruit
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