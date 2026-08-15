РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

В Москве объясняют эти изменения якобы "присоединением" украинских территорий к РФ.

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Россия хочет стереть границу с оккупированными территориями / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Кратко:

ФСБ отменит пограничные зоны у оккупированных территорий

Россия объясняет это якобы "включением" этих земель в состав РФ

В МИД подчеркивают, что граница Украины международно признана и неизменна

ФСБ страны-агрессора России готовит отмену пограничных зон на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины. Соответствующие изменения заложены в проектах ведомственных приказов и обоснованы якобы "включением" захваченных украинских земель в состав РФ. Об этом сообщили в МИД Украины.

Фактически речь идет о попытке перенести пограничный контроль на внешние границы оккупированных территорий и стереть административную границу между Россией и захваченными ею землями.

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"Таким образом, Москва в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное и подменить международно признанный правовой статус собственными нелепыми административными решениями", - говорится в сообщении.

Никакие законы, указы или ведомственные приказы РФ не способны повлиять на то, кому принадлежат захваченные земли, убеждены в МИД.

"Оккупация не создает суверенитета, а попытка аннексии не порождает территориальных прав", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что независимо от того, как Россия описывает захваченные земли в собственном законодательстве, она остается государством-оккупантом.

В частности, известно, что изменения касаются оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Автономной Республики Крым и Севастополя.

В министерстве подчеркнули, что перестановка контрольных пунктов, переоформление документов или перерисовка карт не влияют на государственную границу Украины. Она остается международно признанной и не может быть изменена односторонними решениями Москвы.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Путин не готов менять позицию по поводу войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова рассматривать различные форматы перемирия, в частности прекращение ударов в воздушном пространстве и энергетическое перемирие. Однако Кремль не демонстрирует готовности к таким шагам.

По его словам, российский лидер Владимир Путин по-прежнему сосредоточен на собственном видении войны и не готов менять позицию.

"Он зациклен на одной идее, и вокруг этой идеи в его воображении уже вырос целый мир. Вывести его оттуда практически невозможно без медикаментозной терапии. К сожалению. Мы будем выдвигать любые предложения. США будут выдвигать любые предложения. Но пока внутри России не будет нарастать кризис, связанный с ударами по Wildberries, НПЗ, с дефицитом топлива, продуктов, бизнес-потерями, существенными на уровне мелкого, среднего и крупного бизнеса, – ничего не будет", – подчеркнул он.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин хочет продолжать войну против Украины. Однако внутри страны-агрессора России у него поддержки таких намерений почти не осталось.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Кремль не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта, и добавил, что российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины и международных партнеров есть общий план действий, который должен заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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Об источнике: МИД Украины Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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