Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

Мария Николишин
15 августа 2026, 15:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Москве объясняют эти изменения якобы "присоединением" украинских территорий к РФ.
РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве
Россия хочет стереть границу с оккупированными территориями / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Кратко:

  • ФСБ отменит пограничные зоны у оккупированных территорий
  • Россия объясняет это якобы "включением" этих земель в состав РФ
  • В МИД подчеркивают, что граница Украины международно признана и неизменна

ФСБ страны-агрессора России готовит отмену пограничных зон на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины. Соответствующие изменения заложены в проектах ведомственных приказов и обоснованы якобы "включением" захваченных украинских земель в состав РФ. Об этом сообщили в МИД Украины.

Фактически речь идет о попытке перенести пограничный контроль на внешние границы оккупированных территорий и стереть административную границу между Россией и захваченными ею землями.

видео дня

"Таким образом, Москва в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное и подменить международно признанный правовой статус собственными нелепыми административными решениями", - говорится в сообщении.

Никакие законы, указы или ведомственные приказы РФ не способны повлиять на то, кому принадлежат захваченные земли, убеждены в МИД.

"Оккупация не создает суверенитета, а попытка аннексии не порождает территориальных прав", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что независимо от того, как Россия описывает захваченные земли в собственном законодательстве, она остается государством-оккупантом.

В частности, известно, что изменения касаются оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Автономной Республики Крым и Севастополя.

В министерстве подчеркнули, что перестановка контрольных пунктов, переоформление документов или перерисовка карт не влияют на государственную границу Украины. Она остается международно признанной и не может быть изменена односторонними решениями Москвы.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Путин не готов менять позицию по поводу войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова рассматривать различные форматы перемирия, в частности прекращение ударов в воздушном пространстве и энергетическое перемирие. Однако Кремль не демонстрирует готовности к таким шагам.

По его словам, российский лидер Владимир Путин по-прежнему сосредоточен на собственном видении войны и не готов менять позицию.

"Он зациклен на одной идее, и вокруг этой идеи в его воображении уже вырос целый мир. Вывести его оттуда практически невозможно без медикаментозной терапии. К сожалению. Мы будем выдвигать любые предложения. США будут выдвигать любые предложения. Но пока внутри России не будет нарастать кризис, связанный с ударами по Wildberries, НПЗ, с дефицитом топлива, продуктов, бизнес-потерями, существенными на уровне мелкого, среднего и крупного бизнеса, – ничего не будет", – подчеркнул он.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин хочет продолжать войну против Украины. Однако внутри страны-агрессора России у него поддержки таких намерений почти не осталось.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Кремль не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта, и добавил, что российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины и международных партнеров есть общий план действий, который должен заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Читайте также:

Об источнике: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине МИД Украины оккупированные территории ФСБ России новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

15:59Украина
РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:16Война
Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:32Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Последние новости

16:28

Легкая верхняя одежда на осень 2026: как модно встретить похолодание

16:19

Гороскоп Таро на завтра 16 августа: Тельцам - идти дальше, Скорпиону - вперед

16:01

Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутеромВидео

15:59

РФ выпустила около 10 ракет по Кропивницкому и Кривому Рогу: что известно

15:57

Испытания для отношений: какие знаки зодиака почувствуют ретроград 2026 года

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
15:51

Как усилить действие порошка при стирке: хитрый трюк с мусорным пакетом

15:40

В чем пойти на свадьбу: трендовые платья для дорогого образа

15:30

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чегоВидео

15:28

Почему нельзя примерять чужую обувь: основные предостережения и приметы

Реклама
15:25

"Богиня красоты": Никитюк в пиджаке на голое тело похвасталась фигурой

15:16

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:15

Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд — простой лайфхак

14:44

Скончалась 26-летняя королева красоты: что с ней случилось

14:40

Тест на IQ: нужно найти число 6 среди множества 9 за пять секунд

14:32

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:21

Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часаВидео

14:08

Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

13:58

Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

13:48

Удар "Фламинго" по Самаре: под угрозой все космические программы РФ - Defense Express

13:47

Киркоров разрыдался из-за своей старости: "На колясочке вывозят"

Реклама
13:39

Деньги списываются, а оплата не проходит: в ПриватБанке произошел серьезный сбой

13:36

На территории Украины когда-то был океан: в какой области он простирался

12:54

Украина разнесла завод "Роскосмоса" и поразила аэродром с МиГ-31К - ЗеленскийВидео

12:41

Тяжелобольной Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери: "Слезы на глазах"

12:37

Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктовВидео

11:52

Гороскоп на завтра, 16 августа: Девам — новые эмоции, Стрельцам — облегчение

11:41

Зеленые помидоры не пропадут: простой рецепт необычного варенья на зимуВидео

11:40

В России хотят окончания войны: наступил переломный момент, население обеспокоено

11:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 августа: Свиньям - опыт, Обезьянам - споры

11:06

Можно ли грызть прямо с початка: как правильно есть вареную кукурузуВидео

11:01

Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

10:51

Бронированный "Остин" и тайна с факелами. Третий корпус Билецкого организовал прощание с Коновальцем

10:45

"Сделали парную татуировку": Денисенко показала "ангельский" символ на телеВидео

10:20

РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрикаФото

09:56

Витвицкая удивила признанием накануне родов: "Можно буквально ощутить"

09:49

Изысканная закуска за 10 минут: рецепт маринованного сала в банке

09:22

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атакиВидео

09:13

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

08:46

"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известноВидео

08:39

Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

Реклама
07:57

РФ ударила по Днепропетровщине: погиб младенец, среди раненых — дети

05:55

"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

05:11

Могут быстро захватить огород: о каких опасных растениях предупреждают специалисты

04:30

Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

04:03

Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

03:21

Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

03:03

Негативная энергия в доме: какие вещи стоит убрать, чтобы создать уют в доме

02:55

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

02:15

Угроза экстремальных солнечных бурь: ученые предупредили о серьезной опасности

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять