Негативная энергия в доме: какие вещи стоит убрать, чтобы создать уют в доме

Предметы с отрицательной энергетикой наши предки связывали с неприятностями. Среди них называли треснутые зеркала, старые часы и засохшие цветы.

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Вещи с плохой энергетикой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие предметы наши предки считали опасными для дома

Почему треснутые зеркала и остановившиеся часы пугали

Что советовали делать со старым хламом

Наши предки верили, что каждая вещь в доме обладает собственной энергетикой и может влиять на атмосферу, благополучие и настроение жильцов. Поэтому к некоторым предметам относились с особой осторожностью. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает "Радио Трек", в народных поверьях существовали предметы, которые якобы накапливали "мертвую" энергию и могли привлекать в дом печаль, конфликты и различные неприятности. Именно поэтому от таких предметов советовали вовремя избавляться или не хранить их без надобности.

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Сломанные и остановившиеся часы

Остановившиеся часы в народных поверьях считались символом застоя и остановившегося времени. Считалось, что неисправный механизм может негативно влиять на атмосферу в доме, создавая ощущение бездействия и неудач.

Поэтому сломанные часы советовали не оставлять просто лежать в шкафу или на полке. Их лучше отремонтировать, если вещь ценная, или утилизировать.

Вещи умерших людей

Одежду, украшения и другие личные вещи умерших в традиционных представлениях связывали с энергетикой прошлого. Считалось, что постоянное хранение таких предметов может напоминать о потере, усиливать грусть и мешать эмоционально отпустить прошлое.

В то же время памятные вещи близкого человека могут иметь большую личную ценность. Поэтому избавляться от них или оставлять - личный выбор каждой семьи.

Об источнике: "Радио Трек" Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте. Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Треснутые и разбитые зеркала

Зеркалам издавна приписывали особое символическое значение. Именно поэтому трещина или скол на зеркале воспринимались как плохой знак.

По приметкам, поврежденное зеркало могло привлекать ссоры, неприятности и негатив. С практической точки зрения его также стоит заменить из-за риска дальнейшего разрушения или травмирования.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Засохшие цветы и венки

Свежие растения ассоциировались с жизнью, развитием и достатком, а засохшие цветы - наоборот, с завершением жизненного цикла. Поэтому в народе считали, что букеты, полностью утратившие свежесть, не стоит долго держать в жилых комнатах.

Увядшие цветы советовали вовремя убирать, а вазы после них - мыть и освобождать для свежих растений.

Старый хлам

Особое место в народных приметах занимал хлам. Старые вещи, которыми никто не пользуется, якобы накапливают негатив и мешают движению положительной энергии в доме.

Именно поэтому регулярная уборка считалась не только способом поддерживать порядок, но и своеобразным очищением дома. Ненужные вещи советовали отдавать, продавать или выбрасывать, освобождая место для нового.

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