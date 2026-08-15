Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Негативная энергия в доме: какие вещи стоит убрать, чтобы создать уют в доме

Марина Иваненко
15 августа 2026, 03:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Предметы с отрицательной энергетикой наши предки связывали с неприятностями. Среди них называли треснутые зеркала, старые часы и засохшие цветы.
Вещи с плохой энергетикой
Вещи с плохой энергетикой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие предметы наши предки считали опасными для дома
  • Почему треснутые зеркала и остановившиеся часы пугали
  • Что советовали делать со старым хламом

Наши предки верили, что каждая вещь в доме обладает собственной энергетикой и может влиять на атмосферу, благополучие и настроение жильцов. Поэтому к некоторым предметам относились с особой осторожностью. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает "Радио Трек", в народных поверьях существовали предметы, которые якобы накапливали "мертвую" энергию и могли привлекать в дом печаль, конфликты и различные неприятности. Именно поэтому от таких предметов советовали вовремя избавляться или не хранить их без надобности.

видео дня

Сломанные и остановившиеся часы

Остановившиеся часы в народных поверьях считались символом застоя и остановившегося времени. Считалось, что неисправный механизм может негативно влиять на атмосферу в доме, создавая ощущение бездействия и неудач.

Поэтому сломанные часы советовали не оставлять просто лежать в шкафу или на полке. Их лучше отремонтировать, если вещь ценная, или утилизировать.

Вещи умерших людей

Одежду, украшения и другие личные вещи умерших в традиционных представлениях связывали с энергетикой прошлого. Считалось, что постоянное хранение таких предметов может напоминать о потере, усиливать грусть и мешать эмоционально отпустить прошлое.

В то же время памятные вещи близкого человека могут иметь большую личную ценность. Поэтому избавляться от них или оставлять - личный выбор каждой семьи.

Об источнике: "Радио Трек"

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Треснутые и разбитые зеркала

Зеркалам издавна приписывали особое символическое значение. Именно поэтому трещина или скол на зеркале воспринимались как плохой знак.

По приметкам, поврежденное зеркало могло привлекать ссоры, неприятности и негатив. С практической точки зрения его также стоит заменить из-за риска дальнейшего разрушения или травмирования.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Засохшие цветы и венки

Свежие растения ассоциировались с жизнью, развитием и достатком, а засохшие цветы - наоборот, с завершением жизненного цикла. Поэтому в народе считали, что букеты, полностью утратившие свежесть, не стоит долго держать в жилых комнатах.

Увядшие цветы советовали вовремя убирать, а вазы после них - мыть и освобождать для свежих растений.

Старый хлам

Особое место в народных приметах занимал хлам. Старые вещи, которыми никто не пользуется, якобы накапливают негатив и мешают движению положительной энергии в доме.

Именно поэтому регулярная уборка считалась не только способом поддерживать порядок, но и своеобразным очищением дома. Ненужные вещи советовали отдавать, продавать или выбрасывать, освобождая место для нового.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

23:54Украина
Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

22:12Украина
Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

21:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

Китайский гороскоп на завтра, 15 августа: Змеям - триумф, Крысам - первый шаг

Китайский гороскоп на завтра, 15 августа: Змеям - триумф, Крысам - первый шаг

Последние новости

04:30

Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

04:03

Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

03:21

Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

03:03

Негативная энергия в доме: какие вещи стоит убрать, чтобы создать уют в доме

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
02:55

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

02:15

Угроза экстремальных солнечных бурь: ученые предупредили о серьезной опасности

01:05

"Так вопросы не решаются": Польша выдвинула Украине новое обвинение

14 августа, пятница
23:55

Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде

Реклама
23:54

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

23:03

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

23:02

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызуновВидео

22:12

Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

22:11

Украина может получить лицензию на Patriot при одном условии: что сдерживает Трампа

22:01

Маринованные помидоры без уксуса и аспирина: лучший способ заготовки

22:00

Без тепла, воды и электричества: раскрыты главные угрозы массированных ударов РФВидео

21:38

Фамилии-обереги украинцев: какие родовые названия защищают от зла и болезней

21:31

Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

21:16

Почему свеклу нужно выкопать раньше моркови: как спасти урожай от гнили

21:04

Дроны РФ стали "слышать" авто: "Флэш" раскрыл опасную тактику оккупантовВидео

Реклама
20:29

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа: Львам — удача, Тельцам — отдых

20:15

Сиквел "Барби" под угрозой срыва: что не поделили студия и звезды фильмаВидео

20:00

Сорняки засохнут за считанные часы: простой секрет опытных садоводовВидео

19:47

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на важном участке фронта - детали

19:40

Зачем смешивать соду и лавровый лист: натуральная альтернатива химии

19:18

Что обязательно нужно сделать на даче в августе: как подготовить огород к зиме

19:15

Чтобы банки не сдулись и не "постреляли", какую соль категорически не стоит брать

19:13

"УЗ" меняет стоимость билетов в зависимости от даты: когда покупать дешевле

19:10

Кремль открывает "японский фронт": Денисенко объяснил хитрый маневр Путинамнение

18:45

"Критические регионы": названы области, которым грозит "блэкаут"

18:42

Буданов о новых категориях в Реестре убытков: "Россия заплатит за каждое преступление"

18:24

Плесень исчезнет прямо на глазах: помогут всего два простых ингредиентаВидео

18:21

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы: как провести церковный праздник

18:18

Украину ждет "черная зима": политолог предупредил украинцев о серьезной угрозе

18:02

Стоит ли замораживать помидоры на зиму: основные правила и лайфхаки

17:53

Запутанная головоломка со спичками, которую сможет разгадать далеко не каждыйВидео

17:33

Защита от проволочника и восстановление почвы: что посадить после картофеля

17:26

Существует ли дефицит продовольствия в Украине: в Минагрополитики ответили

17:25

Орхидея снова покроется цветами: понадобится продукт, который есть на кухне

17:24

Карнизы для штор стремительно выходят из моды: дизайнеры рассказали, чем их заменить

Реклама
17:20

Соловей отреагировала на слухи о проблемах с алкоголем: "Никому не советую"

17:04

Банки быстро опустеют: рецепт огурцов по-корейски, которые покорят всехВидео

16:58

Почему нельзя мыть посуду в гостях — приметка, предупреждающая о беде

16:36

Даже стойкий запах в холодильнике можно убрать без химии: простой домашний трюк

16:34

Астрологи назвали счастливчиков недели — кто изменит свою жизнь в конце лета

16:27

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе США

16:25

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

16:15

Киллер в Польше готовил покушение на украинского рэпера: СМИ назвали имя артиста

16:02

Звезда "Лиги смеха" разводится с женой после слухов об измене — что произошло

16:02

Доллар вырос, а евро стремительно полетел вверх: курс валют на 17 августа

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять