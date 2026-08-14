Украину ждет 'черная зима': политолог предупредил украинцев о серьезной угрозе

Политолог Андрей Золотарев объяснил, почему предстоящая зима может стать одной из самых сложных за годы войны.

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Ситуация зимой может резко ухудшиться / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ, "Укрэнерго"

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Украинцев предупредили о "черной зиме" из-за дефицита света и тепла

Ракет для Patriot и SAMP/T критически не хватает для противодействия баллистическим ракетам

80% маневренных мощностей энергетики уничтожено или повреждено

Украина может встретить эту зиму практически беззащитной перед российскими баллистическими ракетами: противостоять им способны лишь два типа комплексов ПВО, а самих ракет для них критически не хватает.

Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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"С "шахедами" и крылатыми ракетами мы можем бороться имеющимися комплексами ПВО, но противостоять баллистическим ракетам могут лишь два комплекса - Patriot и SAMP/T. Но с ракетами для них у нас полный провал", - отметил Золотарев.

ЗРК SAMP T / Инфографика: Главред

Ситуация с отоплением, по словам политолога, рискует стать критической.

"Нам нужно готовиться к "черной зиме", когда мы столкнемся с дефицитом электроэнергии и тепла. Ведь если нет электроэнергии, то нет и тепла. Очень сомневаюсь, например, что что-то отремонтировали в тех домах на Троещине, где лопнули трубы. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, по сути, придется строить заново. Поэтому в Киеве будут серьезные проблемы с отоплением и освещением, особенно в многоэтажках, где пожилым людям при отсутствии электроэнергии подняться на 16-й этаж с пакетом из АТБ - это еще та задача", - рассказал Золотарев.

80% маневровых мощностей повреждены или уничтожены

О масштабах проблемы, подчеркивает эксперт, открыто говорят и президент, и представители энергетического сектора.

"Президент и энергетики говорят, что 80% маневренных мощностей энергетики уничтожено или повреждено. Это означает, что предыдущие зимы с многочасовыми отключениями электроэнергии покажутся лёгкой прогулкой по сравнению с этой зимой", - подчеркнул политолог.

Тыл может столкнуться с серьезными проблемами

Отдельную угрозу, по мнению Золотарева, представляет сочетание энергетического кризиса с ударами по логистической инфраструктуре и портам.

"Вместе с ударами по логистике, логистическим кризисом и закрытием портов мы, к сожалению, рискуем получить "идеальный шторм", когда фронт удержится, но в тылу могут начаться проблемы", - предупредил он.

Он также призвал украинцев заранее оценить свои условия и продумать, как пережить зиму. Особое внимание, по его словам, стоит уделить семьям, в которых есть дети и пожилые люди.

"Не каждый может себе позволить снять домик в деревне, вдали от тех мест, куда могут прилететь ракеты. Если вы живете рядом с крупными складами или промышленной зоной, то туда, с большой вероятностью, что-то прилетит. Если в семье есть пожилые люди и дети, то лучше подумать о переезде в более безопасные места", - посоветовал Золотарев.

Энергетика / Инфографика: Главред

Какими будут удары РФ по Украине зимой

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу предостерег от ожиданий скорого перемирия или решающих событий этой осенью.

По его мнению, Кремль рассматривает холодное время года как инструмент дополнительного давления на украинское общество, а не повод садиться за стол переговоров.

"Идет война на изнурение. Россияне сейчас, конечно, эскалируют конфликт, но они забираются в запасы, расходуют гораздо больше ракет, чем производят. В ближайшее время они снова сделают паузу, а дальше, наверное, начнут зимнюю эскалацию", - пояснил он.

Фурса обратил внимание, что исход во многом определят погодные условия ближайших месяцев.

По его словам, теплая зима способна существенно смягчить последствия вражеских обстрелов, тогда как сильные морозы осложнят положение пострадавших регионов.

Финансист также разделил проблему тепло- и электроснабжения на две отдельные истории. По его оценке, генерирующие мощности в основном расположены за пределами зоны поражения ракет, тогда как логистика отопления значительно уязвимее, особенно в прифронтовых областях.

"С электричеством всё намного лучше, чем с теплом. Это очень сегментированная ситуация. Есть Киев, есть некоторые города, которые ближе к фронту, ближе к России. Там может быть очень некомфортно, учитывая тёплую зиму, если будут значительные удары", - отметил инвестиционный банкир.

Удары РФ по энергетике - новости по теме

Как писал Главред, Россия готовится превратить следующий отопительный сезон в новый инструмент давления на Украину, нанося удары по объектам генерации электроэнергии и тепла. Несмотря на частичное восстановление мощностей, крупные города рискуют столкнуться с длительными отключениями света, воды и отопления.

Ранее сообщалось, что враг активизирует удары по энергетической инфраструктуре Украины с началом осенне-зимнего периода. Среди потенциальных целей врага - объекты газовой отрасли. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Кроме того, РФ готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели и может задействовать против нее стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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О личности: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

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