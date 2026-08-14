Запутанная головоломка со спичками, которую сможет разгадать далеко не каждый

Головоломки со спичками помогают по-новому взглянуть на цифры, знаки и уравнения.

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Интересная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками на первый взгляд могут показаться простой детской забавой, однако на самом деле это интересный способ заставить мозг работать активнее.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась коварной головоломкой со спичками. Чтобы решить запутанное математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на выполнение задания ограничено - нужно справиться за 40 секунд.

Переставьте две спички / фото: Главред

Для решения головоломки со спичками не нужно знать сложные формулы или иметь специальную подготовку. Достаточно внимательно посмотреть на конструкцию, понять условие и попытаться найти нестандартное решение, пишет Главред.

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Правильное решение заключается в том, что спички нужно добавить к какому-то числу, а от некоторых чисел - убрать.

Сосредоточьте свое внимание на задаче, это поможет думать быстрее.

Сначала может показаться, что задача не имеет решения, но следует продолжать поиск и не сдаваться после первой неудачной попытки.

Если вам удалось решить головоломку - поздравляем! Однако, если вам не удалось решить уравнение со спичками, то правильный ответ можно посмотреть ниже.

Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, у нас есть и другие головоломки со спичками. Например, в математическом уравнении "5+3=5" нужно переместить две спички, чтобы уравнение стало верным.

Вас также может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти три отличия на картинке с дедушкой. Время на выполнение задания - 17 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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