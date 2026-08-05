Хитрая головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителей

Головоломки со спичками остаются одним из самых популярных способов проверить внимательность, сообразительность и нестандартное мышление. Несмотря на свою простоту, они способны заставить человека надолго задуматься над поиском правильного ответа.
Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась запутанной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на выполнение задания - 50 секунд.
Не всегда правильный ответ удается найти с первой попытки. Иногда нужно несколько раз перечитать условие, проверить разные варианты и даже допустить ошибку, прежде чем найти правильное решение, пишет Главред.
Сосредоточьте свое внимание на задаче, это поможет думать быстрее.
Внимательно изучите уравнение и используйте основные арифметические операции, чтобы решить головоломку.
Не торопитесь, ведь это может помешать вам найти правильный ответ.
Если вам удалось решить эту головоломку - поздравляем! Однако, если вам не удалось решить уравнение со спичками - не расстраивайтесь! Правильный ответ можно посмотреть ниже.
Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "7-0=6". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить две спички.
Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 10 отличий на картинке с полицейскими участками за 25 секунд.
Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:
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Об источнике: Головоломки Puzzles
Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.
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