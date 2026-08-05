Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

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В столице раздаются громкие взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Около 00:20 в столице раздались мощные взрывы.

Воздушные силы сообщили о движении баллистических ракет в направлении Киева.

Около 00:30 в ВВС сообщили о новых высокоскоростных целях, приближающихся к столице с востока, а также о баллистических ракетах с севера.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО в столице.

"В столице работают силы ПВО. Киев и область подвергаются атаке баллистических ракет. Еще ракеты летят на город", - говорится в сообщении.

По информации наблюдателей, российские войска уже выпустили по Киеву более 20 ракет. Среди них, по предварительным данным, "Искандеры", "Цирконы", северокорейские KN-23, а также ракеты из комплексов С-400.

Одна из ракет попала в Оболонский район столицы. По словам Кличко, по предварительным данным, удар пришелся на офисное здание. Также сообщается о вызове медиков в Святошинский район столицы.

Позже в КОГА сообщили, что в Оболонском и Святошинском районах столицы горят складские сооружения. Информация о пострадавших уточняется.

Также в другом месте в Оболонском районе возник пожар в 20-этажном жилом доме. Службы направляются на место.

Пожар в результате атаки РФ / Фото: соцсети

В Деснянском районе также произошло возгорание в складских помещениях, сообщает Кличко. Кроме того, обломки ракеты упали возле жилого дома.

По его словам, на Киев по-прежнему летят ракеты. Жителей призвали до отбоя воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в одноэтажном складском здании. Площадь возгорания в настоящее время устанавливается, сообщили в КОВА.

В пригороде Киева, в Киево-Святошинском районе, горят нежилые помещения. По словам Кличко, там крупный пожар.

В Голосеевском районе произошло обрушение частного жилого дома. Под завалами могут находиться люди, сообщил мэр. Кроме того, в результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака.

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