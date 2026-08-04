Сотни тысяч выбросило на берег: туристы пачками собирали деньгами

После поломки лодки у берегов Сицилии море выбросило на пляж сотни тысяч евро. Происхождение денег остается загадкой для следствия.

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Сотни тысяч евро выбросило на берег пляжа / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему пачки евро внезапно оказались на пляже

Что скрывали пассажиры загадочной лодки

Почему туристам пришлось вернуть найденные деньги

На популярном пляже в Италии произошел инцидент, который больше напоминает сцену из криминального фильма. После попытки скрыться от правоохранителей неизвестные выбросили в море холодильник, набитый наличными, а волны вынесли пакеты с деньгами прямо к отдыхающим.

Туристы начали собирать купюры, однако вскоре на место прибыли силовики и изъяли почти всю сумму. Об этом пишет BILD.

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Поломка лодки привела к неожиданной находке

Необычная история произошла у побережья города Санта-Кроче-Камерина на Сицилии. По данным местных СМИ, днем у мальтийского моторного судна отказал двигатель. Очевидцы, заметив дрейфующую лодку, вызвали береговую охрану, опасаясь чрезвычайной ситуации.

Спасатели эвакуировали мужчину и восьмилетнего мальчика, однако вскоре выяснилось, что на борту скрывались еще двое пассажиров. Они прятались под палубой и, воспользовавшись суматохой, попытались скрыться.

Холодильник с деньгами оказался в море

Один из мужчин вынес с лодки холодильник, бросил его в воду и сам прыгнул следом. Второй поступил так же. Оба поплыли к берегу, рассчитывая избежать задержания.

Холодильник с деньгами оказался в море / Фото: скриншот с Youtube

Однако их план провалился. Одного подозреваемого полицейские задержали практически сразу, второму удалось скрыться. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Пока мужчины пытались сбежать, море вынесло на берег пакеты с наличными.

Отдыхающие начали прятать купюры

Когда отдыхающие заметили деньги на пляже, многие начали подбирать пачки банкнот и складывать их в карманы. Но вскоре к месту прибыли сотрудники береговой охраны, финансовой полиции, полиции и карабинеров.

Правоохранители остановили людей и конфисковали найденные наличные. По данным следствия, удалось вернуть практически всю сумму - 670 тысяч евро.

Следствие выясняет происхождение денег

Установлено, что трое мужчин, находившихся на лодке, являются гражданами Мальты в возрасте от 20 до 30 лет. Двоим уже предъявлены обвинения в получении краденого имущества, кроме того, финансовая полиция оштрафовала их за незаконный ввоз крупной суммы наличных.

Следствие выясняет происхождение денег / Фото: скриншот с Youtube

Подозреваемые пока отказываются давать показания. Лодка и деньги арестованы, расследование ведет прокуратура Рагузы.

Загадкой остается судьба ребенка Особое внимание следователи уделяют восьмилетнему мальчику, который находился на судне. Ребенка передали под опеку социальных служб. По предварительной информации, он не говорит по-итальянски и, вероятно, не состоит в родстве с задержанными мужчинами. Сейчас правоохранители пытаются установить его личность и разыскать родителей.

Откуда появились сотни тысяч евро

Происхождение найденных денег пока остается неизвестным. Следователи рассматривают сразу несколько версий, включая возможную оплату за наркотики, отмывание денег или оборот фальшивых купюр.

Расследование продолжается, а история с деньгами, которые буквально выбросило на пляж, уже стала одной из самых обсуждаемых в Италии.

Смотрите в видео о том, как сотни тысяч евро выбросило на берег пляжа:

Ранее Главред писал о том, что мужчину почти выбросило из самолета. Его жизнь удалось спасти благодаря действиям жены и других пассажиров.

Также стало известно о том, что мать двоих детей накопила на поездку мечты, но одна ошибка все испортила. Семья лишилась отпуска стоимостью примерно 390 тысяч гривен после отказа в посадке на рейс в Египет.

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Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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