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Мужчину почти выбросило из самолета: пассажиры удерживали его за ноги

Константин Пономарев
23 июля 2026, 11:57
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Мужчина серьезно пострадал после разрушения окна в самолете Ryanair. Его жизнь удалось спасти благодаря действиям жены и других пассажиров.
Пассажиры спасли жизнь мужчине
Пассажиры спасли жизнь мужчине / Коллаж Главред, фото: Daily Star, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что произошло на борту самолета за несколько минут до экстренной посадки
  • Почему пассажирам пришлось спасать мужчину вместо экипажа
  • Какие тяжелые последствия остались у мужчины после происшествия

Мужчину выбросило из окна самолета Ryanair после разрушения иллюминатора. Его жизнь спасли пассажиры и жена, удерживая его несколько минут.

Инцидент произошел во время рейса из Салоников (Греция) в Мемминген (Германия). После происшествия самолет развернулся и экстренно вернулся в аэропорт вылета. Об этом пишет Daily Star.

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Жена пассажира Ryanair заявила, что именно пассажиры, а не экипаж, спасли жизнь ее мужу. По ее словам, несколько человек удерживали мужчину за ноги до тех пор, пока экипаж не смог посадить лайнер.

Мужчину удерживали несколько минут после разрушения окна

61-летний Любиша Карович из Сербии рассказал, что во время полета спал, когда его разбудил громкий хлопок.

"Я проснулся от сильного взрыва, похожего на взрыв бомбы. После этого почти ничего не помню", - рассказал мужчина.

По словам его супруги Светланы, она сидела в трех рядах позади мужа и увидела, как разбилось окно. Женщина сразу бросилась к нему вместе с другими пассажирами.

61-летний Любиша Карович с женой Светланой
61-летний Любиша Карович с женой Светланой / Фото: Daily Star

Она утверждает, что несколько человек удерживали Любишу за ноги около пяти минут, чтобы его не вытянуло наружу. Один из пассажиров, по ее словам, сначала попытался закрыть образовавшееся отверстие сумкой, но поток воздуха мгновенно унес ее. Затем он использовал чемодан, который помог частично перекрыть проем.

Жена заявила, что экипаж не помог

После случившегося Светлана заявила, что основную помощь оказали именно пассажиры.

По ее словам, бортпроводники не участвовали в удержании мужчины, а решающую роль сыграли находившиеся рядом люди. Семья отдельно поблагодарила пассажира, который пытался закрыть поврежденное окно.

"Мы ему бесконечно благодарны", - сказала Светлана.

В Ryanair отвергли любые обвинения
В Ryanair отвергли любые обвинения / Фото: Daily Star

В Ryanair, однако, отвергли подобные обвинения. Представители авиакомпании заявили, что экипаж действовал профессионально и выполнил "феноменальную работу" во время чрезвычайной ситуации.

Мужчина получил тяжелые травмы

После аварийной посадки Любише Каровичу потребовалась медицинская помощь. В течение шести недель он носил шейный корсет.

Последствия происшествия оказались серьезными. У мужчины появились отек и онемение головы, временный паралич правой стороны тела, а также частичное повреждение правого уха и глаза. Пострадавший также рассказал, что после пережитого столкнулся с паническими атаками.

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Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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