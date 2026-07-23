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Кремль готовится к возможной мобилизации и волнениям внутри РФ – ISW

Виталий Кирсанов
23 июля 2026, 08:18
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Кремль готовит правовую базу для возможного объявления полноценной мобилизации, сч итают в ISW.
Кремль готовится к возможной мобилизации
Кремль готовится к возможной мобилизации / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

  • Окончательное решение о начале мобилизации во многом зависит лично от Путина
  • В РФ могут ввести военное положение

Российские власти продолжают создавать предпосылки для возможного объявления мобилизации и одновременно готовятся к вероятным внутренним беспорядкам. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, 22 июля Государственная дума РФ одобрила законопроект, который позволяет гражданам с неснятой или непогашенной судимостью, в том числе за контрабанду наркотиков и участие в организованных преступных группировках, подписывать контракты с Министерством обороны в периоды официальной мобилизации.

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В тот же день заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что принятие закона позволит расширить круг граждан, пригодных к военной службе, а также упростит набор военнослужащих для продолжения войны против Украины в 2026 году.

Кроме того, 21 июля Росгвардия обнародовала проект поправок, предусматривающих расширение мер гражданской обороны. По официальной версии, изменения необходимы для защиты населения от неуточненных "опасностей" в условиях мобилизации, военного положения и военного времени.

Аналитики также напоминают, что еще в ноябре 2025 года диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий направлять резервистов в зону боевых действий без официального объявления мобилизации. Тогда в ISW предполагали, что этот механизм может использоваться для постепенного проведения частичных призывов.

По мнению экспертов института, совокупность этих шагов свидетельствует о том, что Кремль готовит правовую базу для возможного объявления полноценной мобилизации и даже введения военного положения на территории России. Одновременно власти, вероятно, учитывают риск массового недовольства, поскольку мобилизация остается крайне непопулярной среди россиян.

В ISW подчеркивают, что окончательное решение о начале мобилизации во многом зависит лично от Путина, его оценки ситуации на фронте и внутренней устойчивости российского режима. При этом эксперты отмечают, что пока невозможно спрогнозировать, решится ли Кремль на такой шаг в ближайшее время и в каком формате он может быть реализован.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политолог Иван Преображенский прогнозировал возможность объявления всеобщей мобилизации только при условии, что Владимир Путин будет убежден в близости решающей победы. Он отметил, что подготовка большого количества мобилизованных требует времени и должна приниматься как минимум за несколько месяцев до ожидаемого результата.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов указывал на отсутствие технических препятствий для проведения новой волны мобилизации в России. По словам Буданова, в России существует возможность повторить мобилизацию, подобную той, что была в 2022 году. Он уточнил, что в 2022 году в течение одного года было мобилизовано около 450 тысяч человек.

Владимир Зеленский предупреждал о вероятности перехода Кремля к новым этапам эскалации после завершения выборов в России. Президент назвал одним из возможных шагов именно увеличение масштабов мобилизации. Зеленский также отметил, что Кремль может выбирать механизмы, которые позволят пополнять личный состав без значительного увеличения бюджетных расходов.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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